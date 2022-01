Alcoy busca en el remanente de los presupuestos de 2022 el dinero para afrontar la reforma de la Rosaleda

El Ayuntamiento de Alcoy sigue a la espera de reformar la plaza de la Rosaleda, como es comúnmente conocida la plaza de la Constitución. Con un proyecto que materializar, es ahora cuando el gobierno municipal, a la espera de otras respuestas, empieza a buscar financiamiento para llevarlo a cabo y zanjar así todo un proceso judicial que ya cumple 17 años.

Tal y como explicó a este diario la segunda teniente de alcalde y anterior edil de Urbanismo, Lorena Zamorano, fue el mes pasado «cuando ya se disponía de todos los informes de la casa de los diferentes servicios» cuando «se envía al tribunal para que verifique en primer orden y también le de traslado a la parte demandante», en este caso la Colla Ecologista La Carrasca. Ahora, el proceso de ejecución de sentencia puede demorarse «unos meses».

«Antes de aprobarlo definitivamente hay que saber si va a ser el definitivo porque lo que no querríamos es volver a aprobar un proyecto teniendo en contra al demandante», añadió Zamorano. Presentada en la legislatura anterior, esta es la segunda propuesta, tras una primera que La Carrasca declinó, dio el visto al anteproyecto del actual, por lo que todo haría pensar que verá la luz.

Sin embargo, el segundo factor a tener en cuenta es el económico, pues el Ayuntamiento sigue buscando la manera de obtener los más de 2,4 millones de euros que supone esta actuación, frente a la partida de alrededor de 800.000 euros que había para la primera. Entre otros motivos, porque superado el anteproyecto y «al hacer el estudio real de las cargas y estructuras se contemplan partidas que no se habían contemplado y que son necesarias para la estabilidad de las estructuras».

En su momento, también se le pidieron responsabilidades a la empresa contratista, de la que cobraron una parte «que no ha cubierto ni lo más mínimo de lo que costó la plaza». Zamorano agregó que «la ley también limita mucho el alcance de esa responsabilidad, pues el Ayuntamiento en su momento también aprobó el proyecto».

Meses atrás, el vicealcalde y también portavoz de la formación socialista en la ciudad, Jordi Martínez, ya afirmó a través de un comunicado que «cada uno de los alcoyanos pagaremos 40 euros por el problema que causó el PP».

Pese a que «la idea es hacerlo cuanto antes», ahora, el ejecutivo municipal hace números para ver en el remanente de los presupuestos de este año y en la posibilidad de carga financiera cómo abordar una reforma que por el momento no ve «ninguna solución en la financiación europea» al no tratarse de «una línea de mejoras, sino de deshacer lo que está mal hecho». En este sentido, y al hilo de la división de opiniones que despierta la actuación entre los vecinos, Zamorano quiso aclarar que no se trata de gustos sino de «cumplir con una sentencia».

Recuperar el arbolado

En su momento, el espacio pretendía ser un pulmón verde para la urbe que acabó dejando el arbolado en zonas ajardinadas para dar protagonismo a otros elementos, además de un parking subterráneo. Ahora, para devolver esa misión a la plaza la tarea se complica.

Según el proyecto, se demolerá el forjado de la cubierta para que se vuelva a ejecutar conforme a los nuevos criterios estructurales, así como el refuerzo de todos los elementos, que deberán soportar más peso debido a la capa de tierra que irá encima, de 80 centímetros de profundidad, y al respectivo arbolado.