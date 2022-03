Luz verde a la plataforma flotante para escapar del fuego en la Granadella

El mar es la salida. Xàbia ha aprobado esta semana los planes de autoprotección ante el riesgo de incendio forestal en las calas de la Granadella y de la Barraca. La experiencia ha dejado más que claro que evacuar estos tramos del litoral, donde hay cientos de chalés, acude un tropel de bañistas y los accesos son estrechos y tienen fuertes pendientes y curvas cerradas, es muy complicado. La empresa Medi XXI, que ha redactado estos planes, combina soluciones clásicas (franjas de baja densidad vegetal junto a los chalés) con otras muy originales. La que más llama la atención es la de la plataforma flotante de la Granadella. Ya ocurrió en el incendio del año 2000 que numerosas personas quedaron atrapadas en la cala. Este paraje ha sufrido devastadores fuegos de pavorosas llamas y densísimas humaredas. Y el mar puede convertirse en la única vía de escape.

La plataforma tiene un coste de 170.800 euros. Estará anclada con cables que permitirán deslizarla hasta la costa o en horizontal respecto a la cala para poner a salvo del humo a los evacuados. Podrán subirse 600 personas. Contará con 700 chalecos salvavidas. «Como última opción», podría ser remolcada, pero, en principio, a los evacuados se los sacaría de la plataforma en una embarcación. A la plataforma, que medirá 30 metros por 25, se le dará un uso lúdico y estará preparada por si hay que desalojar la playa.

Ni cohetes ni farolillos

Los planes de autoprotección incluyen una valiosísima cartografía de planos de pendiente, de modelos de combustión, de vías de evacuación y accesos y de exposición a la radiación. Plantean medidas que deben aplicar los residentes de los chalés como las de no lanzar cohetes ni farolillos voladores (ya han originado más de un incendio en la Marina Alta) o no plantar en los jardines especies vegetales que se prendan fuego rápidamente. También deben adaptar sus casas para llevar a cabo un confinamiento y que no entre el humo.

Las medidas que se realizarán en la Granadella suben a 432.738 euros y las de la Barraca a 159.181 euros. En ambos casos, se desarrollarán durante un periodo de diez años. En las dos calas, hay que instalar junto a un hidrante una caseta con mangueras.

En la calle Pic Tort, en la Granadella, que es la principal vía de salida de los coches si se declara un incendio, se creará un «área de baja combustibilidad». Esto significa desbrozar y hacer un clareo selectivo de pino blanco en una superficie de 4,6 hectáreas.

También se plantea abrir una franja perimetral de protección de la urbanización de la Granadella. Tendrá 39 metros de ancho (los tres primeros sin presencia de material vegetal) y 775 metros lineales. Los chalés dispersos de esta cala y de la Barraca deben estar rodeados por una franja de protección de 30 metros de ancho.

Estos planes apuestan por los «sistemas de defensa activa», es decir, por los cañones de agua que humedecen la vegetación y frenan así el avance del fuego. Xàbia ya ha adquirido y utilizado estos cañones móviles que toman el agua de las piscinas. También se emplearán para riegos preventivos en las alertas de calor extremo y de incendio.

Confinamiento en la avenida del Tío Català y en los restaurantes

El confinamiento de los vecinos evacuados de sus casas se realizará en la Granadella en las viviendas de la llamada avenida del Tio Català (las casas que están en la cala). En la cala de la Barraca se llevará a cabo en los restaurantes La Barraca y Cala Clemence. Eso sí, será necesario colocar vidrieras para que no se cuele el humo. En estos dos restaurantes, se podrían refugiar 624 personas. En estas zonas de confinamiento planificado se reducirá el estrato arbustivo y arbóreo.