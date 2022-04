Jueves santo. La alcaldesa de Els Poblets, Carolina Sala, y el exalcalde de Els Poblets, Ximo Coll, quien dimitió poco antes de que la juez archivara la causa por la vacunación de ambos contra la covid-19 antes de que les tocara por edad, liberan la tensión del último año. Comparecen junto a su abogada, María de Cortes Risueño, y lamentan que su partido, el PSPV, que los suspendió de militancia automáticamente ahora no reaccione con tanta celeridad para readmitirlos. "Claro que no dimitimos. Hubiera sido reconocer que éramos culpables. Y sabíamos que actuamos correctamente", subraya Carolina Vives, que insiste en que tanto ella como Ximo Coll, que es su marido, siempre han acudido al centro de salud cuando les han pedido que se vacunaran de la gripe. Esta vez, cuando les llamaron para vacunarse contra la covid-19, ya que habían sobrado vacunas y se iban a perder, interpretaron que era lo mismo.

"Desde el principio defendimos nuestra inocencia. Nos reprocharon que nos expusiéramos públicamente. Pero es que estábamos convencidos de que no teníamos nada que ocultar", ha indicado Vives, que ha lamentado que "no se nos aplicara la presunción de inocencia". "Se nos consideró culpables y hemos sufrido un gran desgaste personal, emocional y político".

Vives ha destacado que la agrupación socialista del PSPV y su corporación sí la han apoyado. "Los vecinos y vecinas saben como soy y me han animado a seguir en el servicio público".

En cambio, Ximo Coll ha arremetido contra su partido. Ha recordado que ya en el primer momento José Chulvi, entonces secretario del PSPV en Alicante, y Óscar Mengual, el secretario de los socialistas de la Marina Alta, le exigieron que dimitiera.

"Al mismo tiempo, he sufrido una persecución de la oposición de El Verger (Compromís y PP). En cambio, no les he oído pedir la dimisión de Mónica Oltra", ha indicado Coll, que, sin embargo, se ha mostrado más dolido por que sus compañeros de partido le dieran la espalda.

Ha cargado contra el alcalde socialista que le ha sustituido en el cargo, Juan Chover. "Me ha traicionado de forma descarada". Y también ha lamentado que lo criticaran el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, y "de manera más sutil" el alcalde de El Verger, José Ramiro, que es el actual secretario del PSPV de la Marina Alta.

Ximo Coll ha citado a Miguel Hernández: "Traidores me echan veneno y yo les echo valor". Ha reiterado que está fuera de la política y no tiene intención de volver a presentarse. Ha recuperado su profesión de electricista y fontanero.

Su pareja, Carolina Vives, sí que quiere seguir, pero ha advertido de que su futuro es ahora "bastante incierto". "Sigo suspendida de militancia".

Ambos han insistido en que cuando les llamaron del centro de salud de El Verger para vacunarse (no les tocaba por edad) no había un protocolo sobre qué hacer con las vacunas que sobraban. "Si te llama un facultativo, claro que no vas a pensar que estás haciendo algo incorrecto", ha advertido la alcaldesa de Els Poblets. "En ese momento no había un protocolo. La instrucción que tenían los sanitarios era que no se tirara ninguna vacuna. Siempre hemos tenido clarísimo que no habíamos hecho nada malo. Y ahora la justicia nos ha dado la razón".