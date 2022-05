Calp destinará 2 millones del remanente a obras y mejoras en instalaciones municipales

Asfaltado, equipamientos o mobiliario, mejoras en el pabellón o más accesibilidad en edificios municipales. El Ayuntamiento de Calp destinará 2.185.490 euros del remanente de tesorería a una nueva serie de proyectos y obras que deberán ejecutarse este mismo año. Una propuesta que se aprobó en el pleno para dar viabilidad a estas cuestiones.

Así, entre las inversiones, está el asfaltado de una parte del casco urbano con un coste de 1.302.673 euros; el reasfaltado de la avenida del Norte con un valor de 49.209 euros; o el equipamiento y mobiliario de las nuevas oficinas de servicios sociales con un valor de 80.000 euros. Pero también la ventilación e iluminación del Pabellón Domingo Crespo con un presupuesto de 129.531euros: el ascensor y maquinaria en la Masía Casa Nova con un presupuesto de 90.500 euros; o el mantenimiento de la lámina y llenado de la piscina para su entrega al adjudicatario por valor de 26.000 euros. Así, se destinan también 100.000 euros para la accesibilidad del edificio dotacional destinado a Servicios Sociales y 64.195 euros a actuaciones propias de la Concejalía de Juventud.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, señaló que "lo vamos a apoyar pero queremos matizar que nos faltan detalles y prioridades, no se empieza por lo útil, convendría tener un mapa del asfaltado del municipio". Por su parte el portavoz de Compromís, Ximo Perles, justificó el voto en contra de la agrupación indicando que "consideramos que hay cosas más prioritarias que no están haciéndose, el asfaltado para nosotros no es una prioridad, lo es el acceso a la cultura, a la vivienda, promover placas solares, etc. cosas que no están en la agenda del gobierno".

Tampoco el PSOE apoyó el punto, su portavoz Santos Pastor, señaló que "no sabemos cómo se redactan algunos presupuestos porque se disparan los precios de algunas obras, el mayor montante del remanente va al asfaltado que técnicamente es lo más fácil de licitar y ejecutar, hay un componente político en todo esto". El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel del Pino, añadió que "hemos optado por cuadrar los tiempos y sacar adelante las actuaciones más importantes y viables". La portavoz popular, Noelia Císcar, incidió en que "la prioridad es cumplir los plazos, cumplir el principio de anualidad".

En el pleno también se aprobó reeditar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial con finalidad lucrativa de las instalaciones de la Casa de la Cultura “Jaume Pastor i Fluixà”. Con esta modificación el Ayuntamiento dejará de cobrar la tasa por el uso de sus aulas y seminarios, a excepción del Teatro Odeón, Saló Blau y Auditorio durante el próximo curso académico. Se trata de una medida que beneficiará a las asociaciones locales, cuya actividad se ha visto muy mermada durante la pandemia.

La piscina, de gestión indirecta

Otro de los puntos que salieron adelante ayer fue en relación a la apertura de la piscina municipal, cerrada desde 2020. El Ayuntamiento estableció el régimen de gestión indirecta, es decir, que la gestión la lleve una empresa externa. Además se aprobó el Estudio de Viabilidad Económico-Financiero que ha de regir la concesión que permitirá iniciar la licitación del contrato del servicio.

Toni Tur de Defendamos Calpe, criticó que la gestión de la piscina no se lleve a cabo por el propio Ayuntamiento. Santos Pastor del PSPV-PSOE indicó que "tenemos dudas sobre la viabilidad de la piscina, es un servicio que desde el principio tiene carencias y errores de gestión". Por su parte, la alcaldesa, Ana Sala, añadió que "estamos empecinados en abrir cuanto antes aunque han surgido muchos problemas. Algunos servicios no pueden ser asumidos por el Ayuntamiento porque hay que contener el capitulo de personal".

Pozo Lucifer

Pero si algo generó controversia fue la aprobación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad del Pozo Lucifer que agrupa a los ayuntamientos de Calp, Murla y Vall de Laguart para gestionar el uso y abastecimiento de agua para las tres poblaciones. Esta Mancomunidad fue creada en 2014 después de que la Confederación Hidrográfica del Júcar autorizara la concesión de las aguas subterráneas del pozo de Lucifer a favor del abastecimiento de agua para las tres localidades.

Con la modificación de los estatutos se actualiza el funcionamiento de la Mancomunitat , se establece la periodicidad de las sesiones, se adscribe personal a la entidad, se establecen retribuciones de técnicos y políticos y se incrementa el presupuesto.

Defendamos Calpe propuso que en la Mancomunidad hubiese cuatro representantes del pleno en lugar de los actuales dos representantes. La enmienda no prosperó aunque todos los grupos acordaron estudiar esta propuesta. En este punto, Defendamos Calpe se abstuvo al considerar que "falta transparencia y participación en una cuestión muy importante para Calp, siempre hay oscurantismo en la gestión del agua". Por su parte, Ximo Perles, destacó que los plenos de la Mancomunidad son públicos y "respecto a las retribuciones la propuesta viene de los vocales que no son de Calp, no me parece mal si tienen que desplazarse hasta Calp desde Vall de Laguart".

La alcaldesa destacó que "el presupuesto de la Mancomunidad se incrementa porque hay un secretario y un interventor que hasta ahora realizaban esas funciones sin percibir retribuciones, hasta ahora nadie ha cobrado, que no se me acuse de subirme el sueldo". Los alcaldes de Murla y Vall de Laguar "se desplazan hasta Calp y qué menos que retribuir ese esfuerzo".