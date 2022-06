Atavíos diversos

La verdad es que presenciar un desfile en Elda no deja a nadie indiferente. Somos un pueblo atrevido, audaz, en todos los órdenes de la vida; y en las fiestas no lo íbamos a ser menos. Así que, muchos trajes de escuadras y cargos de las comparsas despiertan al mismo tiempo admiración y repulsa. El elogio más encendido o la crítica más despiadada. Opiniones y críticas que luego se llevan a cuartelillos y casas como objeto de debate; con defensores incondicionales y detractores acérrimos. Más todavía si han sido concebidos por ciertos diseñadores locales; que tienen, como ocurre con los grandes equipos de fútbol, partidarios y enemigos.

El debate no queda ahí, sino que trasciende a las redes sociales y a los medios de comunicación locales, como hemos podido comprobar la semana pasada sin ir más lejos, en artículos que califican a muchos de ellos de auténticos disfraces (me pregunto que son, intrínsecamente, los trajes festeros sino disfraces).

Y todo se centra en si la libertad en el diseño de los trajes festeros tiene límites (y si los tiene, quién los pone). Si debe siempre adecuarse a unos cánones, que no se sabe muy bien dónde se encuentran ni quien los dicta.

No quiere uno pecar de puritano (que no de «puro»), pues el puritanismo raya muchas veces en lo poco razonable, cuando no en la superstición. Ni tampoco de iconoclasta, porque tiene grandes dosis de lo mismo. Así que, intentaré bandearme entre un extremo y otro a riesgo de resultar timorato.

Vaya por delante que soy un firme defensor de la libertad creativa. Como también de las señas de identidad de toda manifestación cultural. Por lo que, si la creatividad, por muy bizarra que sea, no traspasara esos digamos «caracteres esenciales» (es decir, que cuando quien contempla un traje no se pregunta eso qué es), bienvenida sea.

Ello nos sitúa ante otro asunto vidrioso, que atañe a la idiosincrasia de nuestras fiestas en materia de vestido, y que ha sido diana de aceradas críticas por parte de la intelectualidad canónica de la fiesta. Me estoy refiriendo a la «extravagancia» como una característica más de ese aspecto de nuestra fiesta.

De si asumimos que «lo extravagante» de algunos trajes y atavíos forman parte de la idiosincrasia festera eldense desde siempre, o queremos extirparla mediante las directrices estéticas que dicten y apliquen rigurosamente las comisiones que las comparsas establezcan al efecto.

A mí particularmente, esto último no me parece una buena idea. Más que nada porque acaba encorsetando los diseños y colores hasta el punto de que todos se parezcan, ofreciendo una imagen monocorde. A lo que he de añadir que, como decían los clásicos, «sobre gustos no hay disputas», y en esto de los diseños el terreno es muy resbaladizo.

Sinceramente, creo de mucha mayor importancia que las comparsas velen por la verdadera uniformidad de los trajes oficiales. Entendida esta como homogeneidad de telas, tonos, bordados y calidades. Para que no ocurra -como por desgracia sucede con frecuencia- que el paso de una escuadra o batallón ofrezca una variada gama cromática de telas, y dispares cortes y bordados, en prendas de una misma comparsa. Hay modos de conseguirlo sin que se perjudique a comerciantes ni talleres de costura. He ahí la esencia a salvaguardar, a mi modo de ver. La de un simple «escribidor». O sea.