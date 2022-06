No todos los destinos son iguales. Sí, puede que en muchos se disfrute del sol, la playa o el mar, pero no todos te harán vivir un verano inigualable de bienestar, lujo accesible y desconexión. No todos los destinos están adaptados a las necesidades de las familias ni ofrecen un todo incluido real. Y no en todos podrás vivir experiencias gastronómicas únicas a la altura de una estrella Michelin.

Lo que está claro es que las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina, y con ellas, las ganas de alejarnos de la rutina. Ya sea para disfrutar de una estancia larga o de una pequeña escapada e incluso de una jornada especial... ¿Habías pensado Calp como destino? Te contamos todo lo que ofrece uno de los municipios por excelencia de la Costa Blanca y las mejores opciones para alojarte, de ocio y gastronomía. Playas y calas de ensueño ¿Calas de aguas turquesas o playas de arena finísima? En Calp no tendrás que elegir, todas están en sus 13 kilómetros de costa. Las playas del Arenal-Bol y de La Fossa – Levante y Cantal Roig cuentan con bandera azul que acredita sus servicios, y son las elegidas por deportistas y familias. Sin embargo, si lo que se busca es tranquilidad y un poco de privacidad, Calp también esconde calas alejadas de la masificación. En Cala Calalga, Cala el Racó o Cala del Penyal, entre otras, la naturaleza es protagonista. Pequeños oasis de quietud en mitad del apogeo turístico. Naturaleza: El Parque Natural del Peñón de Ifach y las Salinas El Parque Natural del Peñón de Ifach guarda muchos secretos. Cuna de diversos poblados y escenario de múltiples ataques por mar, actualmente es uno de los símbolos innegables de la Costa Blanca. Sus 332 metros de altura acunan kilómetros de litoral con una riqueza de fondos marinos que lo convierten en el lugar favorito para los buceadores. Las embarcaciones de recreo surcan los mares y fondean suaves en las tranquilas aguas protegidas por este gigante de roca. Las vistas desde la cima son indescriptibles, por lo que recorrer el sendero hacia ella, siempre bien calzados, es un más que recomendable plan. Asimismo, merece también la pena visitar las Salinas de Calp, un espacio de gran riqueza natural en el centro de la ciudad donde se pueden avistar aves como cigüeñuelas, gallinetas, cormoranes y elegantes flamencos. ¿Dónde alojarse en Calp? AR Hotels & Resorts, estancias para todos los gustos Ya sabemos qué podemos visitar, ahora nos queda elegir alojamiento y restaurantes. El grupo AR Hotels & Resorts ofrece un amplio abanico de opciones para todo tipo de estancias: relax en pareja o diversión y desconexión en familia. Cuenta con 4 hoteles, 4 restaurantes (dos de ellos con estrella Michelin) y 4 SPAS en Calp. En este artículo nos centramos en algunos de ellos. AR Diamante Beach: Un 4* con SPA pensado para el disfrute El AR Diamante Beach ****, ubicado en la Playa de Levante de Calp, posee una inmejorable situación en la Costa Blanca. Unas magníficas instalaciones, un hotel icónico de grandes dimensiones donde familia, ocio y relax no está reñido. Además de una amplia oferta de entretenimiento para adultos y niños: piscinas, mini club, teatro Open Air con musicales, o espacio para convenciones y eventos… El hotel cuenta con uno de los mejores espacios wellness de toda la Costa Blanca: el centro Spa & Wellness de Diamante Beach asegura ese viaje por la senda del bienestar a través de sus circuitos termales, cabinas de tratamientos y centro de fitness. Permítete sentir los beneficios del agua en el baño turco, la sauna, la pileta o las duchas temáticas, con la perfecta combinación de temperatura y humedad, y desconecta de todo en un baño de burbujas pulverizadas en uno de sus cuatro jacuzzis. 20% DESCUENTO en el AR DIAMANTE BEACH en estancias hasta el 23 de junio. Introduce el código promocional PRESUMMER20 en su página web. Imperial Park: All Inclusive & Spa Resort: Un todo incluido perfecto para unas vacaciones en familia Las vacaciones de verdad se viven en AR Imperial Park All Inclusive & Spa Resort. Con sus siete piscinas y su tobogán, un magnífico spa, animación y actividades lúdicas para pequeños y mayores, es el hotel perfecto para unas vacaciones en familia en Calpe. Desconecta para volver a conectar. Ubicado en una tranquila zona residencial, este hotel es un destino en sí mismo, que te ofrece toda la libertad de sus espacios abiertos, fantásticas propuestas gastronómicas y muchos más servicios, para que tú, simplemente, no tengas que ocuparte de nada: un TODO INCLUIDO, de verdad. ¿Un aperitivo y unas tapas o un buen vino y una paella? Prueba lo que te apetezca en el restaurante, la terraza o en el chiringuito. Además, AR Imperial Park All también cuenta con completo circuito SPA que comprende desde un cálido hammam hasta la piscina de tonificación a 14º, pasando por las duchas ciclónicas y sensitivas o la sauna. Te espera uno de los spa más grandes y mejor equipados de la Comunidad Valenciana, donde vivirás una experiencia única de conexión cuerpo y mente. ¿Dónde comer? Experiencias de estrella Michelin: Audrey’s y Beat La gastronomía de Calpe, rica en arroces y sabrosos pescados de su bahía, te ofrece todo un abanico de platos típicos y sabores que forman parte de una dieta mediterránea basada en el mar. Sin embargo, también hay sitio para la alta cocina en el municipio. ¿Quieres dejarte sorprender? El grupo AR Hotels & Resorts tiene la gastronomía como base de su filosofía y, además de sus hoteles, cuenta con una serie de restaurantes entre los que destacan Audrey’s y Beat. Ambos con una estrella Michelin pero con propuestas gastronómicas únicas y muy distintas. Por un lado, Audrey’s -que cuenta también con un Sol Repsol- está definido por su elegancia, sencillez, calidad y buen gusto. Además, su chef, Rafa Soler, es un incansable embajador de la gastronomía mediterránea, y su visión y técnica aúna los sabores y materias primas de su infancia con la alta cocina valenciana. Huerta, mar, tradición milenaria y patrimonio dulce son los cuatros pilares que sustentan todos sus menús. La visión del chef sobre la evolución del recetario tradicional sin dejar de lado la memoria gastronómica. Por otro, Beat, representa la excelencia gastronómica, la opción por una cocina de primer nivel, con un respeto al mejor producto y la estacionalidad. De lo francés a lo mediterráneo es como se define la propuesta de Beat, del chef José Manuel Miguel, ya que pasó varios años en Francia y es el origen de su forma de cocinar. De hecho, es el único chef español que tiene una estrella Michelin en Francia y otra en España. Una conexión que brinda lo mejor de la depurada técnica francesa y los ingredientes del Mediterráneo.