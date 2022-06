El Ayuntamiento de Calp concederá una línea de ayudas a aquellos sectores económicos de la población que hasta el momento se habían quedado fuera de anteriores convocatorias con el fin de paliar las pérdidas económicas causadas por la pandemia. Las ayudas ascenderán a un total de 126.914 euros y podrán alcanzar los 4.000 euros por solicitante; se sufragarán a través de una subvención de Diputación de Alicante.

Estarán dirigidas a diferentes comercios al por menor como carnicerías, pescaderías, hueverías, casquerías, pescaderías, panaderías, pastelerías, productos de aperitivo, golosinas, heladerías, de accesorios y piezas de recambio para vehículos, librerías, quioscos, reparación de artículos electrodomésticos, ayudantes técnicos sanitarios y fisioterapeutas así como empresas que ofrecen servicios jurídicos o financieros y contables. También se incluye al sector pesquero.

Deberán tener domicilio fiscal en el término municipal de Calp y que el promedio mensual de facturación de los meses por los que se vaya a solicitar la ayuda (que deben estar comprendidos entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022), haya sido igual o inferior al promedio mensual facturado en los mismos meses de 2019. Serán subvencionables diferentes gastos como la cuota de autónomos, el alquiler mensual del local en el que se encuentre el negocio, gastos de consultoría y asesoría, así como de luz, agua, teléfono, internet o de seguridad, entre otros. Además, estas ayudas son compatibles con otras con la misma finalidad. Las bases que regulan estas ayudas fueron aprobadas por el pleno ordinario y que contó además con el respaldo de todos los grupos políticos.

Por otro lado, en el pleno se aprobó también por unanimidad modificar las bases reguladores para la concesión de subvenciones para la promoción del deporte y que permitirá aumentar la partida destinada a este concepto en 40.000 euros.

En este sentido, a través de estas subvenciones se pretende favorecer el asociacionismo y por ello para obtener el 100% de una subvención de más de 12.000 euros se requerirá que la entidad deportiva acredite disponer de un mínimo de 100 socios y en caso contrario la subvención bajará al 75%. En las subvenciones de hasta 12.000 euros se precisará contar con 50 socios como mínimo; si esta cifra es inferior la subvención será del 75%. Además, se incluirán como gastos subvencionables los desplazamientos por asistencia a competiciones nacionales o los derivados de la titularidad de bienes propios de la entidad. Con la modificación de estas bases se pretende también fomentar la presencia institucional del Ayuntamiento de Calp mediante la inserción del logo de Turismo en las camisetas deportivas.

Suspensión de licencias Banys de la Reina

Otro de los puntos que se aprobó fue el de dejar sin efecto la suspensión de licencias que se acordó en el pleno del 24 de enero en Banys de la Reina y que implicaba que durante dos años no se otorgaran licencias urbanísticas con el fin de proteger esta zona mientras se elabora el Plan Especial de este yacimiento arqueológico. El concejal de Territorio, Juan Manuel del Pino, explicó que la decisión de levantar ahora la suspensión de licencias se debe a que en la actualidad la Conselleria de Cultura no permite en estos momentos ninguna construcción en la zona al estar tramitando la condición de BIC de Banys de la Reina por lo que “no vamos a dejar que transcurra el tiempo de dos años ahora sin necesidad”.

Este punto fue aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) y la abstención de la oposición que les reprochó que no se hayan reunido todavía con la Conselleria para buscar fórmulas para adquirir los terrenos. “Traer hoy aquí el levantamiento de la suspensión de licencias no es más que la constatación del fracaso en el que vivimos sobre este tema”, destacó el portavoz de Compromís Ximo Perles quien explicó que “hasta que no se llegue a un acuerdo político sobre de qué manera se van a pagar los terrenos que se quieren adquirir para que no se construya en el yacimiento, mucho me temo que el plan especial no verá la luz”.

Del Pino añadió que desde la Dirección General de Patrimonio se le ha informado de que de momento “no se hace nada hasta que no se declare BIC y no se establezcan exactamente las lindes por donde discurre este bien de interés cultural” y defendió los esfuerzos que se han llevado a cabo desde el equipo de gobierno por avanzar en la protección del yacimiento.

Fuera del orden del día se aprobó reiniciar el procedimiento de licitación del contrato sobre la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria y retrotraer su tramitación al momento anterior a la aprobación del pliego de cláusulas administrativas. Este acuerdo se ha producido tras haber recibido el Ayuntamiento la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), en el que determina estimar parcialmente el recurso que presentaron las empresas Actúa Servicios y Medio Ambiente S.L., en el que planteaban actualizar los costes de personal por la demora en el procedimiento de contratación. Ahora el Ayuntamiento deberá incorporar a la licitación esa actualización de costes y convocar de nuevo el procedimiento para la adjudicación del contrato.

Por otro lado, en el pleno el concejal de Compromís Carlos Ortín hizo lectura del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo de la celebración el próximo 28 de junio del Día Internacional del Orgullo LGTBI, un manifiesto que ha sido consensuado entre todos los grupos políticos municipales y que destaca la necesidad de que desde las administraciones se asegure la igualdad efectiva de todos los colectivos LGTBI y de frenar los discursos de odio existentes en la sociedad. Así mismo los grupos políticos PSOE y Compromís presentaron una propuesta de resolución en la que solicitaban apoyo institucional para la celebración del Día LGTBI con un acto lúdico y festivo en la plaza Colón para dar más visibilidad a este colectivo, así como la propuesta de ondear la bandera LGTBI desde el Ayuntamiento.

Tanto PP como Ciudadanos votaron en contra de esta moción y la alcaldesa Ana Sala mostró su rechazo a ondear banderas que no sean institucionales desde edificios públicos. Además, la portavoz del PP y concejala de Igualdad Noelia Ciscar informó al pleno del calendario de actividades que desde este departamento y el de Cultura se ha programado para la conmemoración de esta jornada que estará constituido por exposiciones, charlas, cortometrajes que tendrán lugar a lo largo del mes de julio y que cuentan con la participación de la Asociación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Marina Baixa.