Escaleras o rampas mecánicas que faciliten el tránsito peatonal y salven fuertes pendientes. El Ayuntamiento de Calp construirá una nueva instalación de este tipo en la avenida Masnou, un proyecto que cuenta con un presupuesto de cerca de 1 millón de euros y que se enmarca dentro de la Estrategia EDUSI “Revitaliza Calp”. Así, el gobierno local ha renunciado a crear otra en la avenida Gabriel Miró.

El pleno de Calp aprobó con los votos en contra del PSPV-PSOE y Defendamos Calpe y la abstención de Compromís una transferencia de crédito para la ejecución de dicha rampa mecánica en la avenida Masnou. Según explicó el gobierno este trámite es necesario ya que el consistorio ha presentado al Ministerio de Hacienda su desistimiento a parte del proyecto, el correspondiente a la construcción de las escaleras mecánicas en la avenida Gabriel Miró y mantiene el de la avenida Masnou. Ahora con la transferencia de este crédito, que asciende a 929.999,98 euros, el montante global irá destinado a esta avenida, con el fin de salvar las fuertes pendientes y facilitar así el tránsito peatonal en ella. El proyecto está cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, señaló que "este proyecto no tiene un impacto positivo en el municipio y van a gastarse un millón de euros, es una acción aislada, hay un Plan de Movilidad que establece una estrategia y me gustaría saber el estado de ejecución de ese plan. Hay gente en contra de las escaleras mecánicas, y tendrán que explicar su necesidad".

Por su parte el portavoz de Compromís, Ximo Perles, indicó que "nos abstenemos porque queremos reivindicar la estrategia EDUSI y el Plan de Movilidad. No nos parecen mal las escaleras pero no son prioritarias, mientras se hacen escaleras otros proyectos del EDUSI realmente importantes no se están ejecutando".

Santos Pastor, del PSPV-PSOE, se mostró contrario al proyecto porque "no hemos podido participar en los proyectos y estrategia Edusi, no estamos en contra de las escaleras pero sí de donde se han instalado, sobre todo de la calle Trinquet, habría mucho que debatir". Juan Manuel del Pino, de Ciudadanos, destacó que "ahora no es tiempo de retomar debates, ahora hablamos de una transferencia de crédito para llevar a cabo las obras, ya se debatió el lugar de las escaleras".

Esta rampa mecánica no será la única en el municipio ya que se han construido ya otras en calles para mejorar el tránsito peatonal. Por ejemplo, en la calle Alcalde Vicente Pastor Tomás y Murillo.

No fue el único asunto que se aprobó en el pleno. El pleno aprobó por unanimidad la modificación fiscal de la ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles para bonificar con hasta un 50% la cuota del IBI por la instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar. La bonificación se aplicará en un 50% en el recibo del IBI de los tres primeros años al de la finalización de las obras de instalación con un máximo de 400 euros y del 25% en los dos periodos impositivos siguientes con un límite máximo de 200 euros.

Para acceder a estas bonificaciones será necesario que los inmuebles beneficiados sean destinados a viviendas, que dispongan de potencia mínima instalada de 2 kw por cada 100 m2 de superficie construida y que la instalación de sistema de energía solar no sea obligatoria por la normativa de construcción. La bonificación se podrá aplicar como máximo a dos viviendas del mismo titular. En el punto se introdujo una disposición transitoria para poder bonificar las instalaciones de sistemas de aprovechamiento solar iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ordenanza.

Reglamento para empleados municipales

Otro de los puntos que generó debate fue la aprobación de las bases que han de regir los procesos para la estabilización de empleo público tal y como está ocurriendo en todas las administraciones del país. Paco Quiles destacó que "este proceso excluye a los trabajadores de la empresa privada ya que sólo pueden optar a 30 puntos frente a los 45 puntos de los que ya trabajan en el Ayuntamiento, las plazas deben someterse a concurso público, no se pude utilizar a los trabajadores como arma electoral".

Ximo Perles indicó que "todo puede ser mejorable pero con este proceso se acaba con una situación penosa de abuso de temporalidad que ha denunciado la Unión Europea, los empleados públicos están en situación de interinaje fraudulento y ahora las bases tienen en cuenta su experiencia porque su situación es de fraude de ley, no se regala nada si no que se estabiliza".

El representante socialista, Marco Bittner, recordó que "fue un gobierno socialista local el que hizo fijos a estos trabajadores con el compromiso de proveer las plazas, ahora es un gobierno socialista nacional el que obliga al Ayuntamiento a regularizar la situación para acabar con la precariedad laboral".

La portavoz popular, Noelia Císcar, afirmó que "esta estabilización de empleo es necesaria para cumplir la ley antes del 31 de diciembre, debemos dar respuesta a la estabilización de nuestros empleados". El debate finalizó con la intervención de la alcaldesa que agradeció la labor de todos los implicados para lograr las bases que inicien la estabilización de empleo municipal. El punto fue aprobado por todos los grupos excepto Defendamos Calpe.