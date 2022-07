El Ayuntamiento de Xàbia vuelve a ser miembro del Consejo Rector de Casa Mediterráneo. La reincorporación de la administración local se ha decidido por el "quorum" de todos los consorciados", según informó la entidad en un comunicado.

El Consejo Rector de Casa Mediterráneo se reunió de manera telemática y decidió por unanimidad reincorporar al Ayuntamiento de Xàbia al Consejo Rector de Casa Mediterráneo. El municipio "fue un miembro originario de la institución que, en su momento, cuando bajo el número de actividades, no decidió dejar de pagar sino dejar de pertenecer, cosa muy lícita y apropiada", señaló el director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló.

En la actualidad, "la Casa tiene una actividad internacional y una actividad más descentralizada y se han planteado volver", añadió. El Consejo Rector ha analizado la propuesta de reincorporación y "ha entendido que es bueno para la Casa simbólicamente y económicamente hablando", añade Perelló. Por último, la institución "se felicita porque eso nos permite seguir en nuestra extensión de descentralización de actividades. Y de paso, entender que se reagrupan las energías con la que se constituyó la Casa", finalizó el responsable de la entidad.

Fundada en 2009, Casa Mediterráneo se configura como un instrumento de diplomacia pública cuyo objetivo fundamental consiste en el fomento del conocimiento mutuo y el acercamiento entre España y el resto de los países de la cuenca mediterránea, en áreas tan diversas como la cultura, la economía, el cambio climático, la igualdad de género o la innovación científica y tecnológica.

Su objetivo es fomentar la realización de actuaciones y proyectos que contribuyan al mejor conocimiento entre las sociedades de los países de las riberas de la región Euro-mediterránea y potencien la acción exterior de España en las mismas.

Contribuir a mejorar la imagen de España en los países de la región Euro-mediterránea. Impulsar el desarrollo de las relaciones de España con los países de la región Euro-mediterránea con los que nos unen lazos históricos, en los ámbitos institucional, cultural, empresarial, social, científico y económico, así como en áreas de innovación científica y tecnológica relacionadas con la cooperación al desarrollo sostenible.

Estrechar los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación entre los Estados y sociedades euro-mediterráneas. Promocionar Alicante, así como todas las ciudades en las que se establezcan delegaciones del consorcio como lugares de encuentro de la región Euro-mediterránea, facilitando el acercamiento institucional, empresarial, cultural, económico y social entre sus países. Promover una mayor presencia en todos los ámbitos de la cultura euro-mediterránea y desarrollar programas específicos para infancia y la juventud, con especial atención a la promoción de valores de cooperación, solidaridad y no discriminación entre las nuevas generaciones.

Andrés Perelló dirige Casa Mediterráneo desde finales de noviembre de 2021, tras la marcha de Francisco Javier Hergueta a la embajada de Ankara. Casa Mediterráneo es un consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUEC), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Generalitat, los ayuntamientos de Alicante y Benidorm y la Diputación de Alicante.