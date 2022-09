Una deuda con los bancos a cero. El pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado este martes realizar una modificación de crédito a cargo del remanente de Tesorería con el fin de amortizar anticipadamente la deuda pendiente con las entidades de crédito y los intereses devengados y no vencidos a fecha 31 de diciembre de 2022. El objetivo de esta medida es cancelar y eliminar al 100% esa deuda bancaria.

Así, cerca de ocho millones de euros de ese remanente servirán para ese gasto con el que el Ayuntamiento calcula ahorrar 192.000 euros en intereses. Una medida que se ha tomado para acabar con esa deuda y que ha provocado las críticas de la oposición.

El gobierno local explicó que con ella se cumple con el objetivo de deuda cero y, al cancelar todos los préstamos bancarios, se podrán emprender nuevas inversiones y acceder a otras extraordinarias a través de la financiación, en el caso de que fuera necesario. La medida conlleva también aumentar el actual techo de gasto, al continuar vigente la suspensión de reglas fiscales, lo que repercutirá en una mejora del capítulo 6 de Inversiones o 2 de gasto corriente en el Presupuesto 2023. Liberando el capítulo 9 en 1.764.123,48 euros.

Además supone para el Ayuntamiento un ahorro en el pago de intereses de alrededor de 192.911,92 euros, acorde a los tipos actuales, y también ahorro en cobro de comisiones, según se ha explicado en el pleno. Para eliminar la deuda bancaria se ha aprobado la modificación de crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, por un montante de 7.850.250,03 euros, que equivale a la actual deuda con las entidades de crédito.

La liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2021 arrojó un remanente liquido de tesorería de aproximadamente 16.219.974,98 euros, del que a lo largo del presente año 5.222.152 euros se han destinado a iniciativas como el Plan de Empleo, el Bono Comercio, el Plan de Rehabilitación de fachadas, el reasfaltado y acondicionamiento de calles, obras de accesibilidad, etc.

El punto ha contado con la oposición de Defendamos Calpe y el PSPV-PSOE. El portavoz de Defendamos Calp, Paco Quiles, ha señalado que "los ciudadanos no se benefician de nada, no mejora su vida. El remanente de tesorería puede utilizarse de una manera más eficaz. Se gastan millones en cancelar la deuda pero no se ha hecho nada en cuanto a las necesidades reales de los ciudadanos. Esta es una medida mediática pero poco útil para el ciudadano".

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Santos pastor, ha afirmado que "no podemos apoyar esta medida, el coste financiero es mínimo y demuestra la falta de gestión de este gobierno. Hay servicios muy necesarios que han sido olvidados. Los vecinos poco van a ganar con la amortización de los préstamos". El concejal de Hacienda, Fernando Ortiz ha destacado que "esta medida también supone aumentar el actual techo de gasto, y permitirá que podamos optar a más inversiones, es una medida responsable".

Suspensión de la tasa de apertura de nuevos establecimientos

El pleno además ha aprobado, con los votos del gobierno y el grupo socialista, la modificación provisional de la actual Ordenanza fiscal reguladora la tasa por la actividad administrativa derivada de la presentación de comunicación previa, declaración responsable y solicitud de licencia de actividades ambientales con el propósito de no exaccionar la citada tasa durante el ejercicio 2023 mediante la introducción de una disposición transitoria, a fin de impulsar la actividad económica calpina.

Es decir, se suspenderán el pago de las tasas de licencias ambientales y de apertura de nuevos establecimientos durante un año, de manera que en los actuales momentos de dificultad abrir un negocio en Calp tendrá coste cero en impuestos del Ayuntamiento.

La alta inflación y la subida de precios sufrida por la economía española durante los últimos meses está afectando tanto a familias como a empresas, por lo que desde el Ayuntamiento se considera que es necesario impulsar la actividad económica calpina mediante la reducción de tributos y facilitar, de este modo, la apertura de establecimientos. Según el informe de sostenibilidad financiera elaborado por el Tesorero Municipal la repercusión económica de dicha exención es de 39.240 euros.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, se ha mostrado contrario al punto ya que "falta profundizar sobre a quién le perdonamos la tasa y se debería calcular el efecto acumulativo".