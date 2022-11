"¿Qué si son agresivos? Atacan como demonios. Y si les das la espalada, es peor. Se te tiran". Rafael, un vecino de 81 años de Parcent, sufrió el acoso de los dos perros que han aterrorizado a los residentes de este tranquilo pueblo de la Marina Alta y que mordieron a un vecino de unos 30 años y persiguieron a una mujer que se trastabilló y, al caer, se golpeó la cabeza y sufrió un aparatoso corte en una oreja. Los sanitarios la trasladaron en ambulancia a un centro sanitario.

Tras dos días de atacar a los vecinos y de tenerlos en vilo, los canes han desaparecido. El alcalde, Joan Ripoll, ha explicado esta mañana a Levante-EMV, periódico del mismo grupo que INFORMACIÓN, que a última hora de ayer varios residentes le comunicaron que los habían visto que escapaban en dirección a Alcalalí.

Rafael y otros vecinos del Carrer del Marge, donde los perros mordieron en el gemelo de una pierna al residente de unos 30 años, han explicado que el martes y el miércoles los perros han estado rondando por esta calle, por la plaza del pueblo y por la Costera de la Font.

"Te perseguían y te atacaban. Llamé dos veces al 112 y vino la Guardia Civil, pero es que también se lanzaban contra los agentes y no hubo forma de atraparlos", ha relatado hoy José Luis, otro vecino de Parcent. "Estamos alarmados. Si van a por un niño, se hacen con él y ocurre una desgracia", ha advertido.

"Claro que me atacaron. Les daba patadas, pero no había forma de que me los quitara de encima. Había cogido aguacates del huerto y se los tiré. Pero ni por esas. Al final, les grité bien fuerte 'ya está bien, ya está bien' y logré espantarlos un poco y escapar", ha señalado Rafael.

"En la vida hemos vivido algo igual en este pueblo. Tengo 81 años y nunca he visto unos animales tan agresivos", ha añadido este vecino.

Los residentes han indicado que los dos perros están descuidados y hambrientos. Aseguran que pertenecen a una pareja que estuvo una temporada residiendo de alquiler en Parcent. Se han mudado, pero los dos perros han vuelto y durante dos días han aterrorizado a los vecinos.

"No, si muy grandes no son. Son medianos. Pero tienen buenas fauces y si te enganchan te destrozan", ha apuntado José Luis.

El alcalde ha explicado que la Guardia Civil les dijo que capturar a estos animales no es competencia suya, sino de la Policía Local. En Parcent, no hay "municipales". El alcalde contactó con varias protectoras de animales. Pero están desbordadas. Esta mañana iba a acudir una protectora de Benissa, pero los perros habían desaparecido. No tienen chip. A los vecinos les horroriza que en cualquier momento puedan volver.