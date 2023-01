El sello postal dedicado a la Muralla Roja de Calp con motivo de la celebración del 50 aniversario de este emblemático edificio se pondrá en circulación el próximo 26 de enero. Así lo ha anunciado el Boletín Oficial del Estado en su publicación del pasado viernes 13 de enero. De esta manera, se adelanta la puesta en circulación del sello ya que en principio Correos avanzó que sería a principios de febrero.

Además, recoge las características que tendrá este sello postal. Vendrá en formato “hoja bloque”, en el que el sello se encuentra dentro de una hoja de dimensiones mayores a las del propio sello y donde la imagen no es únicamente la que este mostrará, por lo que la Muralla Roja de Calp será visualmente más llamativa, según explica el presidente de la Agrupación Filatélica y Numismática de Calp, José Ivars, asociación desde la que surgió la petición a Correos de la emisión de este sello conmemorativo. Se trata de un formato de sello “muy apreciado por el coleccionista”, señala.

Correos ha dado a conocer ya desde su web cómo será este sello postal en formato hoja bloque. Los diseñadores del sello han escogido dos imágenes del interior del edificio que resaltan su peculiar forma, y la gama policromática tan característica de La Muralla Roja. En esta hoja bloque el sello está situado a la izquierda y por debajo aparece el logotipo oficial del “Año Bofill Calp 2023”. Tanto el sello como la Hoja Bloque cuentan con la denominación de la serie “Efemérides. 50 Aniversario del Edificio de La Muralla Roja de Calp”.

Por otro lado, tendrá un valor facial de 4,90 euros y una tirada de 90.000 ejemplares, “cifra que al ser tan corta, va a hacer que sea, en un futuro, un sello bastante codiciado por los coleccionistas de todo el mundo, en especial por aquellos cuyas preferencias o temáticas, sea la arquitectura”, añade.

El sello estará realizado por el procedimiento de impresión Ofsett, “que viene a ser la utilización de fotografías para llevar a cabo el diseño del mismo”, según explica Ivars. Será un sello que estará sobre un papel estucado, engomado y fosforescente. Además, y especialmente para los coleccionistas, se aportan los datos del dentado del sello, que en el caso del de Calp será de 13 ¼ (horizontal) y 13 ¾ (vertical), con unas dimensiones para el sello de 28,8 x 40,9 mm., en posición vertical, y de 150 x 104,5 mm para el conjunto de la hoja bloque, en posición horizontal.

Este sello que forma parte de la conmemoración del “Año Bofill 2023”, se emite dentro de la serie “Efemérides”, una de las series en las que más sellos pone Correos anualmente en circulación, y de su tirada total de 90.000 ejemplares, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, guardará 2.500 para uso protocolario o derivado de su pertenencia en la Unión Postal Universal, y a otros organismos postales internacionales, a la vez que depositará cierta cantidad de ejemplares en el Museo Postal de Madrid.

Por otro lado, aunque el BOE. no lo mencione, según explicó el Ayuntamiento, cada emisión de un nuevo sello, lleva aparejado por parte de Correos, el uso de uno o varios matasellos de Primer Día, que generalmente se usan en Madrid y Barcelona, pero que en casos puntuales y dado el carácter más local que pueda tener esta efeméride como es el caso de la Muralla Roja de Calp, cabe que un tercer matasellos de Primer Día, se use igualmente en la Oficina de Correos de la localidad. A su vez, desde la Sección “Filatelia” de Correos, se edita diverso material postal, especialmente para coleccionistas, como sobres ilustrados, etc.

Desde el consistorio calpino se está trabajando para organizar conjuntamente con Correos, la correspondiente Presentación Oficial de la emisión, acto que se encuadra dentro de los programados para llevar a cabo durante el Año Bofill Calp 2023, y que previsiblemente tendrá lugar el 15 de febrero.

La emisión de este sello surge de una petición que realizó la Agrupación Filatélica y Numismática de Calp antes incluso de que el Año Bofill diera su pistoletazo de salida. Conocedores de que este edificio del arquitecto Ricardo Bofill cumplía su medio siglo de vida en 2023 así como de la premura con la que hay que solicitar a la Comisión Filatélica del Estado la emisión de cualquier sello postal, lo solicitaron en noviembre del año 2021. En mayo de 2022 este órgano, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, comunicó su acuerdo para incluir en la Programación de emisiones de sellos de correo y demás signos de franqueo para 2023 la emisión de un sello dedicado a “La Muralla Roja de Calpe. Ricardo Bofill”.

Este es el segundo sello que Correos dedica a Calp, tras el dedicado al Peñón de Ifach en 1987 el año en el que se creó el Parque Natural del Peñón de Ifach. Además, cabe destacar que de los cientos de edificios que han salido del Estudio de Arquitectura Bofill, este será el primero que se plasmará en un sello postal, lo que le da un carácter más especial si cabe, a esta emisión postal para este 2023.