La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha pedido disculpas a los vecinos. Y lo ha hecho por la situación que en las últimas semanas se ha vivido en el municipio por la crisis interna del PP en el gobierno y la retirada de competencias de dos concejales de su partido tras una "pérdida de confianza". En el pleno la primer edil ha explicado cómo se siente después de la situación vivida y que su partido haya decidido que no será la próxima candidata a la Alcaldía por el PP.

"Quiero aclarar que los alcaldes tienen competencias y las delegan en quien consideran y las revocan cuando consideran necesario y oportuno", indicó Sala en su intervención al tomar la palabra en uno de los puntos del pleno para explicar qué ha pasado en las últimas semanas dentro de su equipo de gobierno. "No hay que dar más explicaciones al respecto. Pero sí quiero decir una cosa: pido disculpas a los vecinos de Calp por la situación desagradable que se ha producido tras una legislatura tranquila, estable, en la que se ha trabajado intensamente, donde no ha habido escándalos ni alborotos. Me he dedicado a trabajar por este pueblo", añadió.

La primera edil indicó que a veces "pasan cosas incomprensibles y uno tiene que asumir responsabilidades y hacer algo. Se hacen cosas muy bonitas como una inauguración o presentación, pero hay cara y cruz en este cargo. Y hay que asumir responsabilidades. Con el mismo derecho que uno asume todas las competencias y áreas del Ayuntamiento, se pueden revocar y eso he hecho".

Además habló de su situación personal: "Lo que ha pasado no se lo deseo a nadie". Al final "sufrimos todos, sufre el equipo de gobierno la corporación o los empleados públicos. Todo continúa, los vecinos no tienen que pagar las consecuencias de lo que nos pasa a nivel interno". Recalcó que "no debería haber pasado y no puede volver a repetirse, la política es algo muy serio y debe ser trabajar para los demás".

Al final del pleno, cada concejal de gobierno explica la gestión hecha en sus concejalías. El popular Domingo Sánchez, uno de los ediles a los que la alcaldesa ha retirado las competencias, indicó que "no tengo nada que informar porque como sabéis ya no tengo ninguna gestión". Así, la concejala Pilar Cabrera sí que se refirió a sus compañeros: "quiero agradecer el trabajo que han realizado Domingo y Hilde", la otra edil a la que la alcaldes retiró las competencias.

El pleno ha aprobado los proyectos para completar el Plan Municipal de Asfaltado, en concreto la Fase III de urbanizaciones (Tossal, Estación I y Cucarres), Fase IV (Colina del Sol y Ortembach), Fase V (La Merced, Gran Sol y Caleta), del Carrer del Llavador, Empedrola I y Empedrola II, la calle Castellón y la avenida Juan Carlos I. La inversión total de todos estos proyectos de asfaltando asciende a 2.306.588,56 euros.

También se ha aprobado el proyecto de obras de acondicionamiento de la plaza Mediterráni con una inversión de 65.331,08 euros. Los proyectos aprobados quedan supeditados a la existencia de partida presupuestaria o disposición de remanente.

En este punto el portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha afirmado que "votamos a favor aunque estos proyectos no son algo extraordinario sino que son la consecuencia del modelo de ciudad que ustedes han potenciado. Son más de 200 kilómetros de asfaltado para mantener una infraestructura que no tiene un impacto positivo en la ciudadanía". Por su parte, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha añadido que "nos vamos a abstener porque es un documento técnico y además estas actuaciones no son nuestra prioridad".

El portavoz del PSPV-PSOE, Santos Pastor, ha declarado que "hay carencias de aceras, de alumbrado, de falta de red de saneamiento, asfaltar está bien pero hay carencias más profundas y eso nos lleva a la abstención porque entendemos que hay iniciativas más prioritarias". El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel del Pino, ha destacado que "se está haciendo lo que toca hacer, son actuaciones de mantenimiento". La alcaldesa ha concluido señalando que "acabamos la legislatura invirtiendo más de 5 millones de euros en asfaltado".

El pleno también ha aprobado el Plan de Contratación de 2023, un documento que se elabora por tercer año consecutivo y que mejora y agiliza los procedimientos de contratación municipal. En este plan queda fijada la previsión de contratos y gastos del Ayuntamiento a lo largo de 2023 aunque alguna de las partidas que incluye no se materialicen este año o aunque finalmente se incluyan otras que no aparecen en el documento.

Este punto ha contado con la abstención de Defendamos Calpe ya que "no tenemos elementos para comprobar si estos gastos se ajustan a lo necesario" y del PSPV-PSOE porque "es un plan en el que no hemos podido participar, en el que no hemos podido realizar aportaciones". Compromís ha votado a favor ya que "pensamos que planificar los gastos es positivo, no quiere decir que estemos de acuerdo con todos los contratos pero mejor si al menos se planifica". Ana Sala ha señalado que "este plan es una exigencia legal y nos permite ser más eficientes y transparentes".