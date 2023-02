Habrá subida del recibo del agua en Calp. El pleno ha aprobado este lunes la modificación de la ordenanza reguladora del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado para incluir el incremento del precio en la tarifa que será de 1,21 euros al mes, como ya avanzó el Ayuntamiento el pasado noviembre.

La propuesta, que parte de una petición de Aguas de Calp, empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en el municipio, se hará efectiva tras recogerse en la ordenanza. Cabe recordar que la tarifa del agua subirá en un 8% para hacer frente al incremento de los costes tras la subida de la energía así como la variación de la tarifa de compra de agua que aplica la Mancomunidad de Calp, Murla y Vall de Laguart-Pozo Lucifer.

Los costes de producción del agua propios de la Mancomunitat (extracción, potabilización, cloración, rebombeo, distribución, etc.) se han incrementado, principalmente por la subida del coste energético, hasta llegar a los 614.000 euros anuales. Por otra parte los gastos de distribución del agua, es decir, los del suministro del agua una vez que llega a los depósitos del municipio desde la Vall de Laguar, se han incrementado en 135.000 euros. En total, más de 700.000 euros que habrá que asumir.

La oposición ha vuelto a mostrar su rechazo a la medida. El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, explicó que el "trámite o procedimiento llevado a cabo nos parece incompleto" y que el informe que presentó la empresa para justificar la medida no recoge "todos los ingresos o gastos". Además destacó que los tres órganos que deciden sobre el agua los "preside la alcaldesa" por lo que planteó un posible "conflicto de intereses; no hay independencia para valorar si los informes son objetivos o no".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, indicó que "entendemos la situación" e hizo una explicación de cómo llega el agua a Calp: "El agua que recibimos viene de Vall de Laguar. Tenemos agua de calidad alta porque la recibimos de allí. Se ha de transportar y eso tiene un coste". Así recalcó que esta modificación de la ordenanza viene dada por "la subida de la luz. El transporte se hace con bombas" que son las que necesitan energía. "Creemos que es justificable pero nos vamos a abstener porque es una decisión que se toma desde el Consejo de Aguas de Calpe pero no participamos de esas decisiones".

Santos Pastor, portavoz del PSPV-PSOE, agregó que "ya fuimos críticos en la propuesta" cuando se llevó al primer pleno. "Puede parecer que es un incremento menor, pero no es así" porque las "cosas no están para ir subiendo tarifas y, viendo que los resultados de la empresa no son malos, pensamos que repercutir los costes a los domicilios, nos lo podríamos haber ahorrado".

Así, es la Generalitat Valenciana la que, tras la propuesta que ya aprobó el pleno, ha dado el visto bueno ahora a esa subida de precios. De ahí que se modifique ahora la ordenanza. El concejal del gobierno y portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel del Pino, indicó que "consideramos que hemos llegado hasta aquí después de hacer las cosas de forma rigurosa y cumpliendo la ley".

Además explicó las razones de la subida: "La ciudadanía tiene que saber por qué se va a subir 1,21 euros al mes. Se trata de lo mismo que ocurre a muchas empresas del país. El precio de la energía ha subido de forma desorbitada y también en la empresa mixta de Aguas de Calpe". Del Pino indicó que "estamos obligados a que el servicio sea impecable y que la empresa cumpla con todos los compromisos". La modificación de la ordenanza fiscal es la que permitirá "poner en práctica" esa subida del recibo.

El concejal de Cs alegó que "no estamos aquí para hacer electoralismo ni partidismo, sino para ser responsables. Este gobierno ha considerado responsable venir con la verdad a dos meses de elecciones. Podríamos haber escurrido el punto y que sean los que vengan los que lo asumieran". El portavoz de Defendamos Calpe rebatió algunas de las razones: "Banalizan en que solo es un euro al mes. Pero en 20 años nadie ha planteado que, cuando la mercantil ganaba más, reducir la tarifa. Es la administración pública la que tiene que ser muy rigurosa con el dinero", indicó.

Por su parte, la alcaldesa del PP, Ana Sala, respondió que "desde que se inició la legislatura, es voluntad del equipo de gobierno reducir las tasas e impuestos, algo que parece que no les gusta. En el caso del agua, la tarifa se redujo en algún momento". Y recalcó que si no se modifica la ordenanza, se pueden perder otras cosas: "Si no llegamos a este momento, habrá que renunciar a algunas cosas de las que hacemos. En 2022 se tuvo que apartar algunas inversiones importantes a realizar por la empresa mixta por las pérdidas que se acumulaban en ese momento. O renunciar a los patrocinios como los deportivos". Sala añadió que "no nos gusta subir impuestos ni tasas, y trabajamos para lo contrario".

Este no fue el único asunto tratado en el pleno. También se aprobó solicitar a la Orden Civil de Alfonso X el Sabio para que apruebe la concesión, a título póstumo, de la Gran Cruz de dicha Orden a nombre de Ricardo Bofill Leví, por su contribución a la cultura en el desarrollo de su profesión de Arquitecto. La alcaldesa apuntó que "tras la propuesta de Secretaría, se comentó con la familia quien dio el visto bueno y se trae ahora a pleno. No hay que recordar quién es y lo que representa para Calp y su patrimonio. Este año es el momento de solicitarlo". Y es que el municipio se encuentra inmerso en el año Bofill y el 50 aniversario del emblemático edificio de la Muralla Roja.

El socialista Santos Pastor alegó que "hay que poner en valor también el camino seguido para que llegue aquí" y que iniciativas de este tipo "levantan el nivel de nuestro municipio con la propuesta arquitectónica que trajo". Y contó una anécdota: "En Nueva York, me han mandado una foto de uno de los patios interiores de la Muralla Roja en una fachada de Manhattan con un mural. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí". Sala añadió que "la gente que ha venido a Calpe es la que nos ha dado el toque de atención a lo que teníamos aquí para darle importancia".

La sesión de febrero sirvió también para aprobar tres reconocimientos extrajudiciales de crédito, uno de ellos relacionados con el contrato de la basura; además de que se rechazó con los votos del gobierno del PP y Cs la propuesta de Defendamos Calpe para revisar o revocar las licencias de construcción en los sectores Saladar, Ifach, Fossa y Morelló.

Tensión en el equipo de Gobierno

En el pleno de este lunes no hubo ni mención a la situación política por la que está pasando el PP local. Aunque sí se vio tensión en algún momento del pleno dentro del gobierno popular. En el turno de ruegos y preguntas, los representantes del partido de la oposición pudieron lanzar sus cuestiones al equipo de Gobierno. La alcaldesa levantó la sesión al terminar ellos pero una concejala de Cultura de su gobierno, Pilar Cabrera, abrió el micro para decir que "he pedido la palabra, no me va a dejar preguntar". Sala le dijo, ya con el micro cerrado, que había levantado la sesión. Así, la edil había solicitado antes la palabra y la alcaldesa le había dicho que esperara su turno. Pero no lo tuvo.

Este gesto se suma a los que se vivieron en el anterior pleno cuando el popular Domingo Sánchez, uno de los ediles a los que la alcaldesa retiró las competencias, indicó que "no tengo nada que informar porque como sabéis ya no tengo ninguna gestión". Así, la misma Cabrera sí que se refirió en ese momento a sus compañeros: "quiero agradecer el trabajo que han realizado Domingo y Hilde", la otra edil a la que la alcaldes retiró las competencias.

Cabe recordar que la crisis en el gobierno de Calp tiene como centro también la designación de candidato. Será el exalcalde César Sánchez el que encabece la lista del PP el 28-M y no Sala. La actual primera edil sí hizo mención a la situación por la que estaba pasando en el anterior pleno, pero nada ha dicho este lunes. Y a ello se suma que hay crisis interna entre los concejales del gobierno que hizo que la alcaldesa retirara las competencias delegadas a los concejales Hilde Backaert y Domingo Sánchez "por una pérdida de confianza". El concejal Domingo Sánchez mostraba entonces a través de su perfil de una red social en las últimas horas su apoyo al nuevo candidato y criticado la decisión de la alcaldesa.