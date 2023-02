El futuro del cuartel de la Guardia Civil en Pedreguer está en el aire. Según denuncia la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), el Ayuntamiento de Pedreguer ha pedido recuperar el inmueble donde opera la Benemérita para destinarlo a otros usos. De este modo, se abre la posibilidad de que los agentes tengan que acabar abandonando las instalaciones municipales que ocupan.

La AEGC ha denunciado a través de una nota de prensa estas iniciativas públicas, que han llevado también a la pérdida operativa de la Guardia Civil de Benissa, quien abandona las infraestructuras que ha tenido alquiladas durante 15 años.

Por el momento, el equipo de gobierno no ha apoyado la moción presentada en el último pleno, aunque, según afirma la AEGC, no descarta que esta iniciativa pueda llevarse a cabo en un futuro próximo, concretamente tras las elecciones municipales de mayo. El Ayuntamiento "pretende llevar a cabo una previa consulta popular", según la asociación, en la que se preguntará a los vecinos si quieren o no, que la Guardia Civil abandone las instalaciones municipales que ocupa.

La asociación califica esta consulta de "tramposa", al "no dejar claro" lo que supone la salida del municipio de la Benemérita. La pérdida de estas instalaciones "deja a los vecinos en un futuro incierto" y "sin la certeza" de si tendrán que desplazarse a otra localidad a hacer las gestiones que necesiten de la Guardia Civil.

Los guardias del puesto de Pedreguer "viven en la incertidumbre de no saber hasta cuándo podrán prestar servicio en este municipio", afirma la Asociación Española de Guardias Civiles, quién achaca también que esta postura no solo afecta a los agentes y a sus familias, sino también a los propios vecinos de este municipio alicantino. Por este motivo, la asociación reclama tanto al consistorio, como a la DGGC, que "no dilaten en el tiempo la decisión que vayan a adoptar".