Calp lleva años esperando un segundo instituto que palíe la saturación del único centro de secundaria del municipio, el IES Ifach. Pero el nuevo edificio se retrasa y su construcción ha acabado siendo un arma arrojadiza entre la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento calpino. Y ha tenido una primera reacción: el departamento autonómico ha anunciado que instalará barracones para paliar la "masificación" que vive el actual centro ante el "retraso injustificado" por parte de la administración local en ejecutar el proyecto para el que se le delegó las competencias con el Plan Edificant. Una noticia que ha provocado la respuesta inmediata del consistorio.

La noticia de que las aulas prefabricadas llegarán al actual instituto fue comunicada por el director general de Infraestructuras Educativas, Víctor García, hace unos días a la comunidad educativa del IES en la que se explicaron las actuaciones que ha puesto en marcha la Conselleria de Educación ante ese retraso que achacan al Ayuntamiento para la construcción del segundo instituto del municipio. Cabe recordar que en febrero de 2022, el Consell adjudicaba 12,7 millones de euros al Ayuntamiento en una delegación de competencias de ese plan para la construcción y mejora de centros para alzar el nuevo edificio.

Pero el responsable de Educación afirmó que, un año después, el consistorio "no tiene ni el proyecto de ejecución para poder licitar las obras de construcción". Una situación que ha llevado a la administración autonómica a buscar una solución: "Crear ya una sección de IES completa que entraría en marcha el próximo mes de septiembre". Pero, ¿cómo? A través de "instalaciones provisionales", es decir, aulas prefabricadas, a la espera de que se inicien las obras por parte de la administración local "que se comprometió a hacer".

Así ya se ha "licitado el alquiler y el montaje de las aulas prefabricadas" para "poder comenzar a montarlas a mitad de junio y que el centro provisional esté preparado para septiembre", indicó García hace unos días a la comunidad educativa del instituto. Y, ¿dónde piensa Educación ubicarlas? Pues según explicaron, se está trabajando con el IES la alternativa de ponerlas en el actual aparcamiento del instituto porque "no tenemos seguridad de que el Ayuntamiento de Calp tenga preparada una parcela necesaria para estas aulas". García fue contundente, no solo en el tono: "Quiera o no quiera el Ayuntamiento, la nueva sección del IES estará lista para septiembre".

Pero las formas y el modo en que se ha anunciado esta medida no ha gustado al Ayuntamiento. Para empezar porque, según las fuentes consultadas, no se les ha comunicado esta circunstancia en ningún momento. Y porque tampoco se ha registrado "ninguna petición formal" en la administración local por parte de Educación para disponer de una parcela en el municipio para ello. Así lo confirmó la concejala de Educación, Pilar Cabrera, y la alcaldesa Ana Sala.

Pero, ¿es cierto ese "retraso injustificado" al que apunta Educación? Sala explicó a este diario que el Ayuntamiento está "trabajando" y no ha parado de hacerlo para poder sacar adelante la licitación de un proyecto millonario como es la construcción del segundo IES tan necesario. En estos momentos, la empresa redactora ya ha entregado el proyecto básico y se está redactando el de ejecución para poder seguir con el proceso administrativo. La primera edil recalcó que "no hemos parado de gestionar aunque va muy lento todo. Tenemos muchas gestiones que hacer y no se da a basto".

Aunque haya pasado un año de la delegación del Edificant, "no hemos parado, es una desfachatez que vengan a decirnos esto a tres semanas de las elecciones", por lo que Sala calificó de "electoralista" lo dicho por la Conselleria. "Tenemos que redactar el proyecto, hacer los cambios que nos piden, licitar... el Plan Edificant fue una pelota que se pasó a los Ayuntamientos y ahora además nos dicen que no gestionamos", indicó Sala. El plazo global que establece el Pla Edificant (redacción proyecto, adjudicación dirección de obra y ejecución, y ejecución efectiva) es de 48 meses.

La alcaldesa recordó que la necesidad de construir un segundo IES está sobre la mesa desde hace años: "En 2014, Ximo Puig ya anunció que habría un segundo centro en Calp. Han pasado 9 años. No podemos tardar tanto en hacer un IES y que la Conselleria haya tenido esa dejadez durante años ante un centro saturado como también lo están los cuatro colegios". Porque Calp "no ha parado de crecer".

Sobre el anuncio de que se instalarán barracones, la primera edil indicó que "vienen a hacer campaña política. ¿Barracones en el siglo XXI y de un día para otro?", se preguntó Sala; "Deberían tomárselo en serio. Lo de Calp clama al cielo", añadió.

El segundo instituto de Calp ha entrado en campaña siendo aún es un deseo de la comunidad educativa y una necesidad para los alumnos a los que realmente les afecta no contar con unas instalaciones adecuadas. Así, el nuevo centro estará ubicado una parcela municipal de 16.251,16 m² del polígono de Gargasindi y contará con una superficie útil construida de 9.344 m² y 8.365 m² más de superficie al aire libre con pistas deportivas, zona de juegos y huerto escolar. Ahora solo falta que sea una realidad.