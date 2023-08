La empresa promotora de la construcción de 488 viviendas en el PAI de Llíber, Grupo Vapf, ha salido al paso de las informaciones que en las últimas semanas se han conocido sobre el desarrollo de este plan urbanístico. Así, la mercantil asegura que los datos dados sobre la construcción "no son ciertos y sí interesados, manipulados y dirigidos por intereses políticos que van más allá de la defensa del medio y de los intereses de la ciudadanía". Unas declaraciones que llegan después de que Compromís denunciara al Ayuntamiento y a la misma ante la Guardia Civil por un posible delito ambiental. Entre los argumentos, se rechaza la afirmación de que no habrá agua para esa cantidad de viviendas además de alegar que los trabajos que se han hecho hasta ahora están dentro de la legalidad y que este PAI no causará impacto ambiental.

En un comunicado se refieren primero al asunto sobre si habrá agua o no para el desarrollo de este plan. Así, en referencia a un informe interno elaborado a requerimiento de la concejala del área del Ayuntamiento de Xaló, y del que posteriormente se dio traslado a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, indican que "en ningún momento se puede desprender tal afirmación". Y hacen referencia a lo que recoge el documento: "El informe recomienda no aumentar demandas teniendo en cuenta los recursos y concesiones actuales, indicando, expresamente, que no queda definido en el expediente el origen de captación de las aguas y presupone que será de la red existente. Informa que en el supuesto que este fuera el caso sería necesario reforzar infraestructuras". Además, el informe "en ningún momento menciona que pueda poner en peligro el abastecimiento de poblaciones como Llíber, Alcalalí, Xaló, Parcent, Benissa, Senija y Benigembla, aseveración, esta última, que con un mínimo conocimiento del funcionamiento del sistema cae por su peso resultando ridícula". Es más, estos municipios "ni siquiera comparten los pozos de captación. Sólo Xaló, Llíber y Parcent y, ocasionalmente, Alcalalí se suministran de los 2 pozos propiedad de la Comunidad de regantes de Parcent. El resto de los municipios tienen otras fuentes de captación". La mercantil especifica que de dicho documento tampoco se pueden "extraer aseveraciones" como que "el macro PAI consumirá 568 m3 de agua diarios, doblando el consumo diario de Llíber y superando la capacidad de extracción de todo el sistema hídrico de la Vall de Pop", sino que "dice que estima un consumo anual de 76.000m³, lo que implica 208m³ de consumo diario lo que representa el 36 % de la cantidad indicada, 568. En el mismo informe se indica que el consumo anual de Llíber en 2022 fue de 216.000 m³. Es evidente que 76.000 (caudal Plan) no es el doble de 216.000 (Caudal actual Llíber)", La empresa añade que "difícilmente podremos defender que su consumo supera la capacidad del sistema hídrico de la Vall cuando los recursos autorizados por la Confederación para Llíber, Alcalalí, Xaló y Parcent es de 2.077.000m³/año. Es palmario que 76.000 (Caudal Plan) no es mayor que 2.077.000. (Caudal Llíber, Alcalalí, Xaló y Parcent actual)". Hacen referencia también a que "lo que realmente es importante y si queda claramente reflejado en el informe es el precario estado de las instalaciones actuales y la necesidad de realizar inversiones para asegurar el servicio y la calidad. No cabe duda de que estas actuaciones sólo se podrán hacer tirando del erario en detrimento de otras inversiones o incorporando nuevas altas y perforaciones". Para ellos "es muy significativo que, en ningún momento, se menciona, ni en el comunicado ni en la información publicada, la existencia de una perforación en el propio desarrollo que aportará los recursos hídricos necesarios y cuya información sí figura en el expediente". Declaración de Impacto Ambiental El grupo promotor también indica que el escrito remitido en fecha 12/07 por la Secretaría autonómica d’Emergencia Climática i Transiciò Ecològica, ahora en funciones y "curiosamente en manos del mismo grupo político que el M.I. Ayuntamiento de Xaló", lo que en realidad se "ratifica es la existencia de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable plenamente en vigor". Y que "el Ayuntamiento de Llíber ha contestado al requerimiento de información relativo al cumplimiento de los condicionantes establecidos en la DIA" como "realizar un estudio del barranco; estudiar el correcto funcionamiento de la EDAR; asegurar el sistema de recogida de residuos sólidos; o elaborar un Plan de Vigilancia ambiental". Con todo añaden que "considera que la información de la que dispone es insuficiente para poder evaluar el cumplimiento de estas condiciones en especial la garantía de suministro del agua" y se manifiesta que "a tenor de lo expuesto destaca la necesidad de que para obtener cédulas de habitabilidad debe garantizarse el cumplimiento de estos condicionantes, así como garantizar el agua potable". Pero la empresa explica en su comunicado que "la realidad es que, en el expediente de Homologación y Aprobación del Plan Parcial, con carácter previo a su aprobación definitiva se subsanaron 3 de los 4 condicionantes establecidos en la DIA no procediendo el cuarto ya que aún no se han generado residuos y evidentemente quedará garantizada la recogida de estos mediante el correspondiente servicio municipal y el cobro de su correspondiente tasa". Así aseguran que ya se ha realizado el estudio del barranco, el correcto funcionamiento de la EDAR y se alaboró un Plan de Vigilancia ambiental: Se ejecutó y se aportó al expediente previa aprobación". Por lo que respecta a la necesidad de disponer de servicio de agua potable para "dar las cédulas es algo obvio y normal. Nadie entiende una vivienda en el siglo XXI sin agua". Y en cuanto a "que no afecte a otros municipios ¿podría también entenderse a la inversa y se deberían prohibir nuevas licencias en estos municipios?". La mercantil apunta que "estamos hablando de un expediente al que ya se aportó la documentación y las garantías exigidas por la Administración que acreditarán su viabilidad de modo que, al aprobarlo definitivamente, solo resta desarrollarlo y asumir los derechos y obligaciones que se derivan del mismo". Licencia para las obras La promotora explicó que es "falso" que las obras no tengan licencia ya que "están amparadas por el Proyecto de Urbanización aprobado en el año 2021, no 2001 sino 2021, previa exposición pública sin alegaciones y tras haber depositado el correspondiente aval que garantiza su ejecución. Las obras de urbanización no requieren de ninguna licencia adicional (art. 234.1.a de la TRLOTUP) ya que es el propio proyecto aprobado quien las ampara. Es importante destacar que el agente urbanizador está obligado a ejecutar las obras". Además asefuran que las obras no han sido paralizadas cino "paradas" y lo han sido "motu proprio por la empresa con el objeto de no generar molestias a los vecinos y visitantes en esta época estival". En cuanto al impacto en la economía local, la empresa asegura que "en un primer análisis se estima un gran impacto directo en la economía local con ingresos por impuestos municipales, contratas y servicios, que serán de 5.000.000 euros en el primer año creciendo hasta alcanzar los 10.000.000 euros el último año de construcción y se estabilizarán de en el entorno de los 6.000.000 euros anuales cuando el proyecto haya sido concluido". Impacto medioambiental El grupo promotor incidió en que "es fundamental ser conscientes del modelo de negocio en el que se basa la economía local y del que, en gran medida, la construcción residencial y los servicios y complementos que derivan de esta son los que sustentan las economías familiares en la zona". Haciendo un análisis de los datos publicados en la página web del colegio de arquitectos "en los últimos 5 años se han visado 9.371 viviendas de obra nueva y ampliaciones en la Marina Alta. Una media de 1.632 por año. Suponiendo un periodo de 10-15 años para la completa ejecución del proyecto Medina Llíber se construirán en el entorno de 40 viviendas año lo que representa el 2,4% de la actividad constructiva en la comarca". Por ello, "sinceramente, no parece que esta promoción vaya a alterar el equilibrio del conjunto. Hay que destacar que el modelo de negocio de nuestro grupo es incompatible con ventas masivas por lo que implica que la implantación de estas viviendas se hará a un ritmo anual bajo. El suelo es un recurso escaso y no debemos trabajar con modelos que lo agoten rápidamente. Vapf desarrolla vivienda de alta calidad y elevado precio que atrae un residente de alto poder adquisitivo". Por otra parte, "es importante destacar que el complejo previsto Medina Llíber será un complejo ecológico residencial en el que las viviendas tenderán a pasivas y su implantación en el medio estará muy integrada. Uno de los principales valores del concepto en el que estamos trabajando es el fomento de la agricultura y la puesta en valor de las tradiciones". Dentro del complejo "sostenible ecológico se va a crear un Eco Huerto para dar a conocer el valor de nuestra agricultura, además de destinar varios terrenos al cultivo de la vid y el olivo para la posterior producción de vino y aceite, potenciando los paisajes y las tradiciones de la zona. Medina Llíber es un nuevo modelo de urbanización, ecológico, sostenible, integrado en el paisaje y que fomenta las costumbres, tradiciones y cultura de la zona". Medina Llíber "se va a desarrollar incorporando los últimos avances en eficiencia y sostenibilidad, disponiendo de luminarias solares para alumbrado público, tratamiento de residuos y su reciclaje, incorporación de sistema de recogida y reutilización de aguas pluviales, instalación de paneles fotovoltaicos en las viviendas y en zonas comunes, jardines basados en la xerojardinería, incorporación de senderos fotoluminiscentes, etc", concluyeron.