Hoy no duele rascarse el bolsillo. Los bañistas que refunfuñan cuando tienen que pagar los 9 euros de aparcar en las calas de la Barraca (Portitxol) y la Granadella de Xàbia hoy se dan con un canto en los dientes. Si has pagado, significa que has podido pasar con el coche y te has librado de darte una paliza de caminar, normalmente cargado como una mula (nevera, sombrilla y hasta kayak y tabla de paddle surf), desde el quinto pino. Y también te puedes ahorrar una posible multa, ya que muchos de los turistas que han llegado con la barrera bajada se han ido a aparcar en calles donde está pintada la línea amarilla y, por tanto, prohibido. La policía local, por suerte para ellos, no da abasto.

El caso es que a las 9 de la mañana ya se ha bajado la barrera en las calas de la Barraca y el Portitxol. Ya estaban a tope de coches. Solo han podido entrar los muy madrugadores. Los que han llegado después de esa hora se han buscado la vida y han dejado el coche malamente en una cuneta. La afluencia es hoy masiva. Es 15 de agosto, el día cumbre de la temporada turística. Estas calas tienen tantísima fama (influencers y actores las han puesto en el mapa) que atraen a bañista que lo que no van a hacer nunca es, por muchos obstáculos que encuentren (barreras, aparcar lejísimos, caminata, cargar con todos los bártulos y acabar deslomados), darse la vuelta y buscar una playa menos concurrida. Hoy los 9 euros de aparcar en la Barraca y la Granadella, de la llamada "tasa antimasificación", se pagan de buena gana. Es, de hecho, un privilegio poder bajar con el coche hasta las idílicas y hoy atestadas calas de Xàbia. Estas calas son, además, una suerte de parque de atracciones de los deportes náuticos. De aquí zarpan muchas excursiones de kayak y paddle surf.