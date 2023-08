Tomarse la justicia por su mano. Así actuó un conductor hace unos días en Jávea, cuando decidió retirar las vallas que protegían la zona de terraza de un bar para aparcar su coche vídeo, difundido por Social Drive, muestra varios detalles del incidente, en el que se vivieron momentos de tensión entre el propietario del vehículo y, parece ser, empleados del local.

La grabación revela desde el primer segundo el grado de enfado del dueño del turismo, que aparece fuera del mismo enfrascado en una discusión con una de las trabajadoras del establecimiento. La calidad del audio no es la mejor, pero todo hace indicar que el hombre aludía al hecho de que los elementos de protección no eran (o no tenían el permiso) del Ayuntamiento, argumento que le bastó para agarrar la valla y apartarla del lugar para conseguir un hueco en el que estacionar su vehículo. Pero el conflicto no terminó ahí.

Ya dentro del coche, al tratar de aparcar, el conductor golpeó otra de las barreras que limitaban la zona, lo que provocó la airada reacción de otra persona presente en el el lugar, que respondió golpeando la parte trasera del vehículo y lanzando la valla sobre el mismo. Su furiosa reprimenda no logró hacer cambiar de opinión al principal implicado, que no dedicó mayor atención al individuo y mantuvo toda su concentración en la maniobra de aparcamiento, a pesar de la oposición mostrada por numerosas personas que se encontraban en el sitio donde se produjo este tenso episodio.

Decide retirar el vallado de la terraza de un bar para aparcar su coche tras considerar que deben de ser vallas del ayto. las que delimiten la zona exterior



📹 Jávea, Alicante pic.twitter.com/OythZLB3XS — SocialDrive (@SocialDrive_es) August 14, 2023

El vídeo de esta polémica disputa, en la que no faltan la peores palabras de nuestro vocabulario y que es acompasada por la melodía de los claxon, ha generado un gran revuelo y ya supera los 2 millones de reproducciones. La gran repercusión ha obligado al Ayuntamiento de Xàbia a recordar la ordenanza, que tal como informa Levante-EMV -medio que pertenece a Prensa Ibérica, mismo grupo editorial de INFORMACIÓN-, prohíbe instalar terrazas en vías de circulación.

Sin embargo, los denominados como "corralitos", que llegaron con la pandemia, son habituales en distintos puntos de la ciudad alicantina, que en temporada alta vive situaciones de colapso en algunas calles que desbordan la paciencia de algunos conductores. En este caso, el afectado y autor del incidente, aunque cargado de razón, acabó multado por la Policía Local, mientras que la terraza en cuestión, escenario de la bronca viral, ya ha sido retirada de la vía.