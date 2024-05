Calp prorroga el contrato de la zona azul para compensar un "desequilibrio económico" de la empresa

Compensar un desequilibrio económico de la empresa por la pérdida de plazas de aparcamiento de zona azul y zona naranja. Esta es la principal razón por la que el Ayuntamiento de Calp ha aprobado una prórroga del contrato de la gestión del estacionamiento regulado y la grúa municipal, una propuesta a la que se ha dado luz verde en el pleno de mayo con los votos a favor del equipo de gobierno (Somos Calpe, PSOE y Compromís).

El concejal de Contratación, Ximo Perles, ha explicado que la petición de la mercantil concesionaria para restablecer ese equilibrio económico del contrato viene por la reducción de plazas en periodos como la pandemia o por la presencia de terrazas u otros elementos. El edil indica que esta cuestión se solicitó por la empresa que se resolverá con una "prórroga de la concesión administrativa que tiene concedida" y por la que abona al Ayuntamiento cerca de 400.000 euros al año de canon.

La ampliación del contrato será desde junio de este año, cuando acaba la actual concesión, hasta el 31 de diciembre. Perles ha indicado que se cuenta con todos los informes a favor. Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Javier del Pino, ha apuntado que la concesionaria "presentó un estudio con la solicitud" donde recogía que "las pérdidas han superado un 6 %, por lo que hay que compensarlas. Lo más beneficioso para Calp y con vistas al verano que se venía encima era una ampliación del contrato" para que el servicio "se preste lo mejor posible".

Por su parte, PP y Defendamos Calpe en la oposición han mostrado sus dudas ante esta cuestión. Paco Quiles, de Defendamos Calpe, ha afirmado que "parece lógico que la empresa reclame" si se han reducido las plazas de zona azul y naranja pero que "me parece ambiguo" porque no se sabe "cuánto dinero ha ganado en este tiempo". Por su parte, el portavoz popular, César Sánchez, ha pedido al Ayuntamiento "trabajar con mayor prontitud y no tener licitaciones que se prorrogan" y ha preguntado la razón de no tener una nueva licitación "en tiempo y forma" teniendo en cuenta que el actual contrato termina en junio.

El concejal de Infraestructuras ha indicado que "hay un pliego prácticamente terminado y se modificará la ordenanza" para poder sacar a licitación de nuevo el servicio para un nuevo contrato. Perles ha añadido que "no es cierto que no se ha llegado a tiempo. Eso ahora es indistinto porque ahora hay una prórroga. El nuevo pliego está en redacción y sí hubiera habido tiempo a licitarlo.

Viviendas de protección oficial

No ha sido el único asunto aprobado en el pleno. El PP ha presentado una moción para que el Ayuntamiento acuerde la adhesión al Convenio Marco de colaboración entre la Generalitat y la FVMP para la movilización del suelo público existente, para destinarlo a la promoción y construcción de viviendas de protección pública; es decir, se adhiera al conocido Plan Viu que se ha puesto en marcha para pisos de alquiler asequible. Tras un tranquilo debate sobre la falta de viviendas y la dificultad de los vecinos para encontrar un hogar, el gobierno local ha apoyado la misma y también Defendamos Calpe.

Entre otros asuntos, también se ha aprobado estimar necesaria la expropiación forzosa del Equipamiento-dotacional, Planta sótano 1ª o Galerías. Edificio “Muralles". En concreto, se trata de unos locales que se convirtieron en espacio dotacional en 2007 y desde entonces "quedó paralizado el procedimiento", según indicó Del Pino. "Han pasado muchos años en los que no se hizo nada y no sabemos la razón de que este espacio que se declaró dotacional para darle espacio a la juventud en su momento, durante tres legislaturas quedó paralizado", añade.

El edil ha explicado que se "ha estudiado y tenido contacto con todos los propietarios" en un "proceso muy lento pero finalmente se ha hecho propuesta y lo que se trae es reconocer esta necesaria expropiación de mutuo acuerdo". Luego habrá que ver qué uso se le da. Y eso es lo que preocupa a Defendamos Calpe. Su portavoz Paco Quiles indica que "no sabemos qué se va a hacer ahí, cómo acondicionarlo… Lleva más de 20 años cerrado, no se sabe el estado ni lo que se va a hacer". Y reclamó un "informe de necesidad por parte del Ayuntamiento" que recoja qué dependencias se necesitan. "Votaremos en contra porque es continuar con la gestión irregular del PP 20 años después". El PP defendió la gestión precisamente que se hizo hace 20 años con este asunto.

La educación vuelva a poner en pie de guerra a los partidos

"Si vienen las prefabricadas a Calp se quedarán de por vida". Este es el mensaje nada positivo que ha lanzado la alcaldesa Ana Sala en el pleno hablando de educación. El gobierno y la oposición han aprobado por unanimidad destinar 3,2 millones a adecuar la parcela de 30.000 metros cuadrados en la que la conselleria de Educación montará un instituto provisional con barracones. Pero no será en septiembre, porque el tripartito ha reconocido que no se llegará a tiempo. A cambio, como ya publicó este diario, se han ofrecido aulas como las de la Casa de Cultura.

Este punto ha provocado el debate más bronco del día. No es nuevo. La educación siempre hace que los partidos se reprochen lo que no han hecho cuando los otros gobernaban. En el público, padres y madres preocupados por el futuro de sus hijos y dónde irán a clase que han calificado lo vivido como "bochornoso".

En la oposición, el popular César Sánchez ha indicado que "la inversión en materia educativa llega tarde. Desde que la Generalitat comunicó al Ayuntamiento lo que tenía que hacer, ha tardado meses en contestar. Si hay problemas en septiembre para que los niños entren al colegio será culpa del Ayuntamiento". Además afeó al gobierno local que "los remanentes es dinero de los impuestos de Calp y hay temas como los paseos marítimos o el saneamiento de urbanizaciones que necesitan de inversiones por parte del Ayuntamiento. Es preocupante saber que hay "x" millones en los bancos y no van destinados a proyectos estratégicos del municipio". Desde Defendamos Calpe criticaron también el retraso en llevar a cabo este trámite y la razón de que ahora sí se haya podido ceder una parcela.

El portavoz del gobierno, Ximo Perles, explicó todo lo relacionado con la parcela y se enzarzó con el portavoz de Defendamos Calpe por "mentir" en sus argumentos. Por su parte, el concejal Del Pino explicó que "el proyecto se está redactando y el tiempo de ejecución se hace todo lo posible para que el inicio de 2025 pudiera estar preparada porque para inicio de curso no llegamos". Al PP le ha dicho que "venimos a hacer una modificación presupuestaria sobre el remanente y transmite la sensación de que no son necesarias y hay otras más necesarias como el paseo marítimo". Así apunta que "esos 3,2 millones para acondicionar la parcela del instituto provisional parece que no es necesario o había otras prioridades antes. Lo que se trae aquí es importantísimo".

Pero el mayor enfrentamiento ha sido entre Sánchez y Sala. "¿Va a dirigir el pleno dese la bancada de la oposición? Señor Sánchez cállese. ¿Hace en el Congreso de los Diputados lo mismo que hace aquí?. Cumplo la ley pero le pido que se calle" han sido solo algunas frases que la alcaldesa le ha dicho al portavoz del PP que se ha defendido ante esos "ataques".

