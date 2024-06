En cuadro y agotados: la falta de médicos en Urgencias del hospital de Dénia es "crítica" y aún no ha llegado el verano

Llega el verano y la situación del servicio de Urgencias del hospital de Dénia "es crítica" y va camino de "empeorar". Lo advierte el SIMAP (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública), que precisa que solo hay 14 facultativos cuando la plantilla debería ser de 28. Además, los médicos están "agotados" y "esto afecta a la calidad de atención a los pacientes". "El pico de trabajo esperado en julio y agosto pondrá el servicio al límite, aumentando el riesgo de colapso".

El SIMAP afirma que todavía no se conoce el plan de vacaciones ni si la conselleria de Sanidad ha tomado medidas para hacer frente al incremento de población que se da con la campaña turística. "La falta de médicos es evidente y, en lugar de aumentar la plantilla con la reversión, sigue disminuyendo debido a las condiciones laborales y económicas desfavorables heredadas de Marina Salud", la concesionaria durante 15 años de la gestión de la sanidad en la comarca.

Este sindicato señala que no hay médicos disponibles en la bolsa de trabajo y "los pocos dispuestos a colaborar no encuentran las condiciones adecuadas para hacerlo". Además, tras la pandemia de Covid, los MIR de Familia no finalizan su residencia hasta septiembre, loq ue impide contar con su refuerzo habitual en junio.

Reclama al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que declare el servicio de Urgencias de "difícil cobertura" y destine "los recursos necesarios para resolver esta situación crítica que está amenazando la reversión en la Marina Alta".

Pedir ayuda a otros departamentos

El SIMAP avisa también de que "la falta de previsión para hacer frente a esta crisis sanitaria es preocupante y podría ser necesario concentrar recursos de otros centros de esta comarca e incluso solicitar la ayuda de los departamentos vecinos". Recalca que, tras pasar 100 días de la reversión, la conselleria sigue sin hacer atractivo para los trabajadores el departamento de salud de Dénia ni ha conseguido "remunerar adecuadamente a los profesionales procedentes de otros departamentos que estarían dispuestos a reforzar el servicio de Dénia".