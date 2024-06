Calp creará un canal de denuncias de infracciones internas del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Calp creará un canal de denuncias de infracciones en el contexto del personal municipal. El pleno ha aprobado de manera inicial el reglamento del sistema interno de información del consistorio que incluirá este canal para que las personas incluidas en su ámbito subjetivo de aplicación, informen sobre acciones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave. Se trata de un órgano de control y fiscalización de la actividad municipal.

El reglamento establece ese canal de denuncias que pueden presentar informaciones o comunicaciones sobre acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción en el contexto laboral o profesional del ayuntamiento de Calp. El canal permite la presentación de comunicaciones, tanto anónimas como identificadas, y garantiza su total seguridad y confidencialidad. Las informaciones que se presenten deben versar sobre acciones u omisiones relacionadas con el funcionamiento del Ayuntamiento de Calp que puedan ser constitutivas de las infracciones citadas en el reglamento, según han explicado fuentes municipales.

Pueden ser denunciantes o informantes los empleados públicos del Ayuntamiento, cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y dirección de contratistas, subcontratistas o proveedores del ayuntamiento, personas que informen en el marco de una relación laboral, funcionarial o estatutaria ya finalizada, voluntarios, becarios y trabajadores en periodos de formación con independencia de que perciban o no una remuneración. Según el reglamento se establecerá un responsable del Sistema designado por el órgano de gobierno, precisamente Paco Quiles de Defendamos Calpe ha criticado que esa persona sea designada desde Alcaldía y no por todos los grupos municipales.

Además, el pleno ha dado luz verde, con los votos en contra del grupo municipal popular, a la suspensión en todo el término municipal de la tramitación y concesión de licencias para cambiar el uso a vivienda de locales comerciales para proceder al estudio de la modificación de la ordenación urbanística.

Como ya publicó este diario, es una de las primeras medidas para intentar atajar la problemática de la proliferación de las viviendas turísticas en el municipio que han aumentado en más de mil en un año. El edil de urbanismo, Juan Manuel del Pino, ha explicado que la suspensión del cambio de uso se motiva en que al sacar del mercado locales destinados a la actividad comercial se aumenta el precio de los locales y, por tanto, debilitan el tejido comercial, y al mismo tiempo, se pretende evitar la dinámica de transformar locales comerciales, ligados en su origen a un uso público, en viviendas turísticas propias de un uso privado. La suspensión tendrá una duración temporal de dos años mientras se estudian posibles soluciones.

En el debate del punto, Toni Tur de Defendamos Calpe ha señalado que “hay vivienda pero no la hay pública, la administración no aporta soluciones para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna. Los precios no se adaptan a la realidad habitacional, esta medida es la punta de lanza pero debe ir acompañada de otras medidas y políticas habitacionales, hay que analizar las zonas de los locales comerciales y el potencial de esas zonas”.

Francisco Fernández de Ibarra del Grupo Popular añadió que “se vulnera el derecho a la propiedad y se limite el uso de la vivienda cuando esta es muy necesaria, falta más participación en esta iniciativa, no debe ser un todo o nada, todos los locales no pueden convertirse en vivienda pero otros si, analizar las distintas zonas, hay que reflexionar si es mejor tener una vivienda en una planta baja o un local comercial cerrado”.

El portavoz del grupo socialista, Guillermo Sendra, ha destacado que “esta es una medida necesaria, todos coincidimos en que hay que abordar un grave problema como la proliferación de los alojamientos turísticos. La suspensión es una medida técnica, estamos siendo valientes por reconocer el problema y buscar soluciones”.

Finalizó el debate el portavoz de Compromís, Ximo Perles, que añadió “esta propuesta no es suficiente, se han convocado por primera vez ayudas a la vivienda, se ha creado una mesa sectorial de vivienda y hoy traemos esta iniciativa, el Ayuntamiento está haciendo lo que puede y más que se hará. No hay prohibición, hay suspensión temporal por lo que pedimos paciencia a los ciudadanos mientras estudiamos el problema”.

Por su parte la alcaldesa Ana Sala señala que “quiero que en septiembre u octubre tengamos una propuesta de borrador, hay que equilibrar la falta de vivienda habitacional y el exceso de vivienda turística y no tenemos por qué esperar dos años”.

Otros asuntos

También se ha aprobado la modificación de la calificación de 70’03 m² en la primera planta de la Casa de la Música, esos metros serán inscritos en el registro y posteriormente permutados a la Unión Musical por otros 50 metros para poder ampliar el acceso del edificio donde se ubican las dependencias de la Concejalía de Bienestar Social y de este modo cumplir la normativa de acceso a edificios públicos.