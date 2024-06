Seis meses esperando cita con el oncólogo en el hospital de Dénia y el "caos" de las pruebas: la angustia de una paciente con un tumor

"Mi nombre es Ignacia P. Devesa y éste es mi testimonio para demostrar que el CRO (Circuito Rápido Oncológico) en el departamento de salud de Dénia no se cumple". Así encabeza esta paciente la carta que ha hecho pública y en la que relata su angustia. Explica que, tras sufrir rectorragias (sangrado rectal), logró 20 días después de solicitarla una cita con su médico de familia. El facultativo pidió que a esta paciente le hicieran una colonoscopia. Pero la cita para esa prueba, que debía llevarse a cabo de forma urgente, no llegaba. La paciente registró el 26 de febrero una reclamación en el hospital de Dénia. Incidía en que debía funcionar el Circuito Rápido Oncológico, un protocolo que permite que el posible diagnóstico del cáncer se conozca en diez días.

A la paciente la llamaron el 3 de marzo para la prueba de anestesia. El 22 de marzo recibió una sorprendente respuesta del gerente del hospital de Dénia, José Félix Quintero, a la queja que había presentado. Le contestaba que ya le habían realizado la colonoscopia. Ignacia P. Devesa no salía de su asombro. "A mí no me habían realizado ninguna prueba y continuaba con la rectorragias".

El 30 de abril presentó otra reclamación e insistió en que debía cumplirse el protocolo del CRO.

El 14 de mayo, cinco meses después de acudir al médico de cabecera, "por fin me dan cita para la realización de la colonoscopia, en la cual me toman una muestra para biopsia porque el pólipo que veían podía ser sospechoso de que no fuera benigno".

En ese momento, le aseguraron que a los diez días le llamarían para darle el resultado de la biopsia. Pero la llamada del 27 de mayo fue para citarla a la consulta de digestivo y para anunciarle que el día 30 le harían un TAC y el 10 de junio, a las 21 horas, una resonancia magnética nuclear (RMN).

La paciente se alarmó ante tanta prueba. Preguntó que qué era lo que le pasaba y le contestaron por teléfono que tenía un tumor.

Empezar de cero tras 6 meses

Le realizaron el TAC y le adelantaron la resonancia al 5 de junio. Llamó para confirmar la cita de digestivo. Nueva y desagradable sorpresa. "Me dicen que he desaparecido del sistema y que tengo que volver a mi médico de familia para que me vuelvan a remitir al hospital".

Ignacia se presentó al día siguiente en el hospital. Quería confirmar si, realmente, como le habían dicho por teléfono, su historial se había esfumado. Le indicaron que tenía solicitada una cita con cirugía y que la agenda estaba cerrada hasta julio. De nuevo acudió al Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) y "no pudieron decirme ni adelantarme ninguna de las citas que me habían dado por teléfono".

Finalmente, la llamaron y le han dado cita para el 20 de junio con el oncólogo.

"Después de todo esto, ¿piensan ustedes que el CRO funciona en el departamento de salud de Dénia?". La pregunta que lanza esta paciente tiene una clara respuesta.