César Sánchez deja de ser portavoz del PP de Calp: "Ana Sala no me quiere en los plenos"

"Lo he intentado todo, pero ella no me quiere en los plenos ni en Calp". Esta es una de las frases que el concejal del PP y actual portavoz del partido en el Ayuntamiento de Calp, César Sánchez, usa en una "carta abierta a la ciudadanía" para anunciar que deja ese cargo, aunque seguirá como concejal. Y, según sus argumentos, lo hace ante la negativa de la alcaldesa, Ana Sala, de cambiar los plenos de día.

Como ya público este diario, Sánchez lleva desde hace meses reclamando al gobierno de Somos Calpe, PSOE y Compromís que se cambien de día las sesiones plenarias ordinarias que se celebran cada segundo martes de mes por la tarde, a las 17 horas. Entre sus razones, la coincidencia con las que se celebran en el Congreso de los Diputados en Madrid donde el popular tiene que asistir. Una petición que se ha rechazado por parte de Sala, antigua compañera de partido del popular, alegando que es el ejecutivo local el que decide la organización.

Así que, tras meses con este asunto sobre la mesa, uno de tantos que enfrentan a Sánchez y Sala, el primero ha decidido renunciar a ser el portavoz municipal del PP y tiene un culpable de su situación: "Debemos afrontar una realidad: Ana Sala cambió los plenos a los martes para que yo no pueda asistir". Cabe recordar que el mandato anterior, también con Sala como alcaldesa, las sesiones se celebraban los lunes.

Sánchez indica en su "carta" que "lo he intentado todo, pero ella no me quiere en los plenos ni en Calp, y hay que asumir, con humildad, que tiene el poder sobre las decisiones en el Ayuntamiento y el poder sobre el PSOE y Compromís". Por tanto, "he tomado la decisión de renunciar a mi papel como portavoz, no puedo dejar el PP sin voz en los plenos". Lo cierto es que en los debates en los que Sánchez no ha estado presente, han sido sus compañeros lo que han tomado la palabra. Así, "tenderemos nuevo portavoz municipal al que ayudaremos todos", aunque no ha especificado quién ocupará este cargo. El Ayuntamiento celebra este martes la sesión ordinaria de julio en el que presumiblemente aún estará el exalcalde como portavoz.

Sobre seguir como concejal, Sánchez añade que "se lo debo a mi pueblo, porque siempre estaré en deuda con las personas que, elección tras elección, han confiado en mí y porque Calp, este maravilloso rincón del Mediterráneo, el lugar donde vivo junto a mi familia, lo vale todo". En su "carta abierta la ciudadanía" también hace balance del año de mandato pasado: "Como oposición ha sido un año lleno de retos, de propuestas, de crítica constructiva, de trabajo en positivo y de mantener el equipo ilusionado" y destaca la labor "excepcional" de los otros concejales populares.

