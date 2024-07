Retrasos en los diagnósticos y la atención en Urgencias de Dénia al estar el laboratorio privatizado

El laboratorio es una isla en el hospital de Dénia. Intersindicat Salut advierte de que, al seguir este servicio privatizado, se está produciendo falta de coordinación respecto al personal de un hospital que el pasado 1 de febrero recuperó la gestión pública. Y esa descoordinación "impacta negativamente en la calidad, el diagnóstico y la atención a los pacientes", asegura este sindicato.

Intersindical asegura que el laboratorio está desconectado con el resto del hospital, lo que "dificulta la comunicación y colaboración necesarias para un diagnóstico efectivo y preciso". Concreta que el tiempo de espera para obtener los resultados de los análisis "se ha incrementado considerablemente". Una de las consecuencais es que hay pacientes que aguardan en Urgencias durante más de diez horas, "casi el triple de lo que es habitual, un aspecto que afecta a los pacientes y a todos los profesionales de la salud".

Además, la nueva maquinaria del laboratorio continúa sin estar operativa. Los profesionales del laboratorio siguen trabajando manualmente. No pueden almacenar las muestras analíticas. Están gestionando unas 1.300 cada día y las archivan en tubos de ensayo colocados sobre gradillas. Este sistema no es moderno. Hay diagnósticos incompletos, no se pueden guardar las muestras adecuadamente y "los errores son frecuentes al pasar los resultados al servidor del hospital". Los resultados se retratan tanto en el hospital como en los centros de salud.

No se separan las analíticas ordinarias de las urgentes

La falta de organización impide separar las analíticas de urgencia de las ordinarias. "Esto ha provocado caos ya que los médicos, conscientes de esta situación, etiquetan todas la muestras como urgentes, lo que retrasa todavía más el resultado de los pacientes más vulnerables de áreas como el hospital de día, la UCI o diálisis.

Intersindical exige a la conselleria de Sanidad que "facilite los cambios necesarios para mejorar el servicio". Pide que se tomen medidas para que el equipo del laboratorio pueda trabajar en condiciones dignas.