Crisis hídrica en la Marina Alta: Parcent cierra sus fuentes municipales

Queda un largo y tórrido verano por delante y la contumaz sequía, sequía que ya se prolonga durante dos años, amenaza el suministro en varios pueblos de la Marina Alta. La Vall de Pop vive una situación crítica. Lo ha revelado Parcent en un comunicado difundido en las redes sociales municipales. Este municipio anuncia que el ayuntamiento cerrará las fuentes públicas y las duchas de los vestuarios de las instalaciones deportivas. Es una medida municipal que debe ir acompañada de "la máxima colaboración de los vecinos". El consistorio señala que el escaso suministro solo debe destinarse a beber, cocinar y la higiene. "Queda totalmente prohibido usar el agua para limpiar los vehículos, la limpieza de superficies, el riego de jardines o el llenado de piscinas".

Parcent advierte de que la prolongada sequía ha reducido las reservas de agua. Es una situación compartida con Xaló, Alcalalí y Llíber, tres municipios también de la Vall de Pop (histórico valle de cultivos de secano, sobre todo viñas).

"Actualmente, la necesidad de los cuatro municipios es superior a la capacidad de extracción de los pozos de la comunidad de regantes", alerta el ayuntamiento de Parcent, que señala que es obligado ahorrar agua y "eliminar cualquier uso no esencial".

Problemas de suministro en las casas diseminadas

El consistorio pide comprensión a los vecinos que viven en viviendas diseminadas. No se puede aumentar la presión del agua que llega a estas casas. También avisa de que, si no se reduce el consumo, no se podrán llenar los depósitos propios que abastecen a las viviendas de las partidas de Campuset, Coll de Rates y Rompudetes.