Calp modifica la ordenanza de cementerios para poder enterrar a familiares no empadronados

Un familiar que no puede ser enterrado en el nicho de sus parientes por no estar empadronado en Calp. Este es uno de tantos casos que se ha encontrado el Ayuntamiento y a los que ha querido poner solución con la actualización de la Ordenanza de Cementerios. El pleno ha aprobado por unanimidad el cambio en algunas de las cuestiones de esta normativa municipal entre los que está, precisamente, que se podrá enterrar a un allegado en un nicho que ya pertenezca a la familia del mismo aunque no esté empadronado en la localidad.

El gobierno local de Somos Calpe, PSOE y Compromís ha llevado esta propuesta a pleno que ha contado con el apoyo también de PP y Defendamos Calpe. La alcaldesa, Ana Sala, ha explicado que este cambio en la normativa responde a "que nos hemos encontrado distintas situaciones que no hemos podido solucionar" por lo que "atendiendo a la sensibilidad que tienen todas las cuestiones relacionadas con el campo santo". Por ello se ha decidido modificar algunos de los puntos para "solucionar deficiencias que han generado situaciones complicadas dentro de la sensibilidad que tiene inhumar a un familiar y que la ordenanza no lo permita. Son casos concretos que esperamos que se puedan atender favorablemente".

En concreto, según la propuesta, ahora se podrá enterrar a familiares que tengan hasta un sexto grado de parentesco en los nichos que sean ya propiedad de la familia aunque no estén empadronados en el municipio, algo que no era posible con la ordenanza tal y como estaba redactada. Este punto se ha modificado y no se aplicará en el caso de que los enterramientos sean nuevos, según indicaron fuentes municipales.

El concejal del parque del descanso eterno (como se llama la concejalía de Cementerios en Calp), Marco Bittner, ha indicado en el pleno que "se lleva mucho tiempo trabajando en esto y con la modificación de un solo párrafo se mejora la vida de la gente". Así explica que "hay personas que, al no tener un empadronamiento, no podían traer a un familiar" a que fuera enterrado en la localidad. Así que "desde la humanidad, vamos a hacer que esto sea posible". Hasta ahora "no había encaje legal" para poder hacerlo lo que se ha conseguido con la modificación de la ordenanza. El gobierno local ha actualizado otros aspectos de la ordenanza como los horarios ya que en la normativa aún aparecían los anteriores a los que se aplican ahora.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha explicado precisamente la situación que se vivía al no estar empadronado y su partido ha apoyado el cambio. Pero además, ha dejado sobre la mesa otras posibles modificaciones "para que los vecinos que quieran puedan presentarlas como alegaciones", aunque no indicó si su partido lo hará en el periodo de exposición pública. Por ejemplo, "¿qué pasa si se ha estado toda la vida empadronado en Calp, se va a otro lugar justo antes de morir, no tiene familia aquí y ya no está empadronado?".

Miguel Crespo, que ha ejercido de portavoz del PP tras dejar este cargo César Sánchez, ha indicado que "es un tema sensible con connotaciones humanas y apoyaremos lo que sirva para mejorar el servicio que podemos dar en momentos tan difíciles".

Con todo, fuentes municipales indicaron a este diario que se lleva más de un año trabajando en la modificación de esta ordenanza y han desvinculado esta cuestión con la sentencia hecha pública hace días sobre la condena por prevaricación a un exedil y un técnico de Calp por exhumar de forma ilegal a un difunto para enterrar a la abuela del funcionario.

Otros asuntos

El pleno extraordinario de Calp también ha aprobado dos modificaciones de crédito para financiar proyectos e inversiones así como las bases de la campaña de Bono-consumo 2024 del Ayuntamiento, financiadas íntegramente por la Diputación Provincial de Alicante; y las bases para las ayudas de la campaña Bonos Comercio del consistorio.