Teulada Moraira se queda sin agua potable

Teulada Moraira es el primer pueblo de la Marina Alta que sufre con toda crudeza la escasez de agua y la prolongada sequía. El alcalde, Raúl Llobell, acaba de hacer público un bando en el que anuncia restricciones que ya son serias, restricciones que sufren directamente los vecinos: ya no pueden beber agua del grifo. El Centro de Salud Pública ha declarado "no apta para el consumo" el agua que se suministra en "las zonas Teulada 1-Casco Urbano y otras entidades y Teulada 3-Armella Moraira". Así las cosas, el agua que llega a las casas del casco urbano de Teulada y del casco urbano de Moraira ya no es potable.

En el bando se aclara que el suministro no se debe utilizar para beber, cocinar y preparar alimentos. Sí que se puede emplear para la higiene personal.

Elevada demanda de agua

Las restricciones llegan justo cuando ha empezado agosto, el mes más fuerte de la temporada turística. La ocupación y la demanda de agua son altísimas. Hasta ahora este municipio había esquivado la escasez de agua (la de su acuífero se había salinizando) comprando caudales de la desaladora de Xàbia.

El suministro sí es potable en Benitatxell

El Poble Nou de Benitatxell también pertenece al mismo consorcio de aguas que Teulada. Las analíticas han confirmado que allí el suministro sigue siendo potable, pero se ha detectado un "exceso del elemento sodio derivado de la intrusión de agua del mar" en el acuífero a consecuencia de la sequía. El agua que mana de los grifos "se encuentra dentro de los umbrales que determinan que el agua continúa siendo potable, pero con exceso de sodio, que limita su uso para ser consumida a persona que tengan una recomendación médica de dietas bajas en sodio", ha aclarado el ayuntamiento.