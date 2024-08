Otra paciente con cáncer de Dénia se cambia de hospital: "Aquí me generaron mucha inseguridad"

Otra paciente del hospital de Dénia ha dado su testimonio para confirmar lo que lleva advirtiendo desde hace meses la asociación Amunt contra el Cáncer, que el protocolo oncológico del departamento de salud de Dénia no funciona bien. Virginia R. Soria, a la que extirparon un tumor en la mama derecha el pasado 13 de marzo (se lo detectaron el 24 de noviembre), ha acabado solicitando la libre elección de especialista y hospital y se ha marchado a otro centro sanitario. Lamenta que, tras la operación, el oncólogo le armó un lío y no le dio ninguna confianza sobre el tratamiento posterior. "Actualmente, me estoy tratando de mi cáncer en otro hospital, puesto que allí me han dado un diagnóstico y un tratamiento coherentes", afirma.

Virginia R. Soria "se asustó muchísimo" cuando el pasado 24 de noviembre le detectaron en una exploración mamaria un bultito en la mama derecha. "De inmediato, me puse en contacto con el Centro de Salud Pública de Dénia, donde rápidamente me dieron cita urgente para hacerme la mamografía".

Empezó la incertidumbre y la angustia de las pruebas. "Comencé una serie de pruebas continuas, pero sin visita médica. Solo me decían que ese era el protocolo". Le realizaron una mamografía, una ecografía, una biopsia de la mama y una resonancia magnética con contraste.

"El 23 de enero, por fin, tengo cita con la cirujana, que me informa que el bultito que me tenía tan preocupada, ya que había pasado mucho tiempo y no me habían dicho nada, resultó ser un tumor, un cáncer". La cirujana le dijo que debían hacerle más pruebas. La paciente tenía una inflamación en los ganglios de la axila derecha. Le explicó que le iban a realizar otra punción y otra biopsia en la otra mama porque habían visto otro bulto.

Le efectuaron todas esas nuevas pruebas, así como un "TAC con contraste para ver el estado de mis huesos y luego otro TAC con contraste". El 15 de febrero la cirujana le dijo que todo había salido bien, "pero no tenía todavía el informe". Además, "en la punción de la mama izquierda no habían cogido suficiente muestra y había que repetirla".

El 20 de febrero, tres meses después de que le detectaran el posible tumor, le realizan la punción axiliar izquierda. A los pocos días la cirujana le confirma que "todo ha salido bien en la mama izquierda", pero tenían que extirparle el bultito, es decir, el tumor, de la mama derecha.

Por fin, el 13 de marzo pasa por el quirófano. Virgina R. Soria respira aliviada el 12 de abril. Tras toda la angustia y las numerosas pruebas de los meses anteriores, la cirujana le anuncia que la operación ha ido bien y "que todo está limpio".

"Estaba muy desconcertada"

Pero el 20 de abril acude a una nueva cita en oncología. "El oncólogo que se lleva 'la palma', el Dr Gasent, que dicen que es el jefe de oncología, deja mucho que desear. Empezó hablándome de unas células sueltas que se podían despertar en cualquier sitio. A mí no me cuadraba nada. Me dijo que necesitaría quimio, pero al momento me dijo, bueno, que eso lo tenía que decidir yo. Me dijo también que necesitaría radioterapia, que eso también lo tenía que decidir yo. O sea, que eligiera yo el menú".

Y eso, esa "inseguridad" que firma que le generó el oncólogo, es lo que empujó a esta paciente a pedir que la trataran en otro hospital. "Al final de la consulta tenía un lío en mi cabeza que no me aclaraba. Le dije que tenía que recapacitar y decidir. Estaba muy desconcertada".

Virginia R. Soria advierte que le surgieron muchísimas dudas. Se preguntó que qué iba a decidir ella, que no es oncóloga. "Se supone que un profesional es el que me tiene que orientar y aconsejar que es lo mejor para mi tipo de cáncer y, por supuesto, después decido yo". Y lo que decidió es marcharse a otro hospital.