Los vecinos de Teulada cargan garrafas de agua: "La del grifo solo sirve para fregar"

Es la imagen del día en Teulada. Los vecinos están cargando en los supermercados garrafas de agua. Mientras, los trabajadores las reponen sin parar. Admiten que la venta de garrafas de agua ha subido "muchísimo" desde que el pasado viernes el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, lanzara un bando en el que advertía que el agua del núcleo urbano de Teulada y del diseminado había dejado de ser potable. La intrusión marina en el acuífero del que se abastece el Consorcio de Aguas Teulada-Benitatxell, entidad cuya concesión de suministro realiza la mercantil Hidraqua, ha sanilizado los pozos.

Los vecinos cargan garrafas y afirman que el agua que sale del grifo solo sirve "para fregar y ducharse". Ni se les ocurre cocinar con ella. Los vecinos utilizan el agua embotellada para beber, cocinar y lavar los alimentos. Advierten de que se les va a ir un pico en comprar agua embotellada. Piden al ayuntamiento alternativas para que puedan abastecerse de agua apta para el consumo. Plantean que se instalen depósitos en la calle donde puedan llenar las garrafas. Esos depósitos harían la función de las antiguas fuentes públicas.

No todo el término municipal de Teulada se ha quedado sin agua potable. Todavía es apta para el consumo la del núcleo de Moraira y la de alguna zona de la playa del Portet. Lo mismo ocurre en el Poble Nou de Benitatxell (pertenece al mismo consorcio de aguas). Este municipio ha avisado a sus vecinos de que el líquido que sale de los grifos tiene exceso de sodio, pero es potable. Eso sí, pide a las personas que por recomendación médica siguen una dieta baja en sodio que no beban el suministro.

Los vecinos de Teulada no se muestran sorprendidos de que el agua de la red ya no sea potable. Todos coinciden en que hace tiempo que no beben agua del grifo. Ahora también tienen que comprar garrafas para cocinar y lavar las frutas y verduras.

Teulada es el primer municipio de la Comunitat Valenciana que se queda sin agua potable por la sequía. Antes del verano la entonces consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas (ahora es la titular de Justicia), estuvo en este municipio y, preguntada por Levante-EMV, aseguró que "ni Teulada ni la Marina Alta sufrirán este verano restricciones de agua".

Un trabajador repone garrafas en un supermercado del casco urbano de Teulada / A.P.F.

1.500 m3 al día comprados a Xàbia de agua desalada

Sin embargo, la sequía ha arruinado la previsión de que el suministro se podría salvar este verano sin problemas. A principios de julio, Teulada Moraira y el Poble Nou de Benitatxell ya empezaron a tener dificultades. Sus pozos, sobreexplotados, se habían salinizado. Empezaron a comprar a Xàbia agua de su desaladora. El aporte de 1.500 metros cúbicos al día de agua desalada permitió esquivar aquella primera crisis. Ahora la calidad del agua de los pozos se ha deteriorado mucho. Es agua salada. De la desaladora de Xàbia, siguen llegando cada día esos 1.500 m3. Xàbia tiene recursos (además de la desaladora, pozos en Pedreguer) para enviar ese caudal a los dos pueblos vecinos. Ese aporte es el que permite que, de momento, el agua del Poble Nou de Benitatxell y del núcleo de Moraira, aunque con exceso de sodio, siga siendo potable.

El alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, del PP, ha explicado que no hay problema de cantidad de agua, sino de calidad. "Los vecinos van a seguir abriendo el grifo y teniendo agua", ha señalado. Ha atribuido que deje de ser potable a la sequía y el elevado consumo de estos días. "No se puede decir que no hayamos tomado medidas. Se han invertido más de 4 millones en ampliar la desaladora y poner en marcha el pozo Canor. Esto nos garantizará en 2025 tener asegurada el agua potable". El alcalde también ha recordado que otra de las medidas que han tomado para tratar de que no ocurriera lo que ha pasado al final, quedarse sin suministro apto para el consumo, es la de comprar caudales de la desaladora de Xàbia.