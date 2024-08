Vicente Berenguer Llopis: "Mi corazón está en África y sigo haciendo lo que puedo para abrir más escuelas"

Cuenta Vicente Berenguer que le llamaron por teléfono y le dijeron que era la Casa Real. Él respondió «pues aquí casa Vicente», y, convencido de que era una broma, colgó. La anécdota refleja muy bien la humildad de este sacerdote. Él fue uno de los 19 ciudadanos anónimos a los que Felipe VI, con motivo de sus diez años como Jefe del Estado, entregó la Orden del Mérito Civil. Pero Vicente no da ninguna importancia a ese reconocimiento. Lo recogió su sobrina. Él, a sus 87 años, está delicado de salud. Y si tuviera una pizca de fuerza a donde regresaría es a África, a Mozambique, a seguir impulsando la construcción de escuelas e institutos y promover la educación. «Mi corazón está en África», confiesa este sacerdote mientras sus familiares, quienes cada día lo llevan a misa a la iglesia de Moraira, recuerdan que Vicente no quería volver de Mozambique, el país al que llegó en 1967 y donde ha hecho posible la escolarización de más de 60.000 niños. «Sufrió malaria. Estuvo varias veces al borde de la muerte. Solo él sabe lo que ha pasado. Está enfermo, pero él quería quedarse allí».

Atiende a Levante-EMV (periódico del grupo de INFORMACIÓN) tras escuchar la misa. En noviembre de 2020, este diario ya habló con él en Gata de Gorgos, municipio que lo acababa de nombrar hijo adoptivo. Entonces afirmaba que, en cuanto se abrieran las fronteras tras la pandemia, volvería a Mozambique y llevaría ayuda europea para abrir más escuelas. Pero no ha podido regresar. «Sigo hablando a diario con ellos. Ahora hemos acabado en Maputo cuatro aulas más. La escuela significa para esos niños más que estudiar. Pueden hacer una comida al día y aspirar a salir de la pobreza. El dinero que nos llega de las ONG lo enviamos allí. También hay que abrir escuelas en zonas que son selva pura».

Vicente ha estado 50 años en Mozambique. Recuerda que cuando llegó lo destinaron a una zona minera. Mozambique era una colonia portuguesa. «Conocí de primera mano lo terrible que era el colonialismo y entendí por qué los mozambiqueños luchaban por su independencia». A él, un blanco, el gerente de la mina, portugués, lo invitó a cenar con su familia. Este sacerdote recuerda que no pudo contenerse cuando uno de los hijos de su anfitrión empezó a tratar con desprecio al criado negro de unos 60 años que les servía la cena. «Regañé al niño, que tenía 12 años, y le dije que no podía tratar así a nadie. Luego vinieron otros compañeros religiosos a decirme que el gerente de la mina estaba muy ofendido porque le había ridiculizado a él y a su familia ante un negro. Me di cuenta de que esa población que estaba sometida tenía que estudiar. Era el único camino».

Aquellos años fueron muy duros. Vicente también vivió en la selva. Allí era el único blanco. Él estaba con el pueblo, no aceptaba las jerarquías. Conoció a Samora Machel, que luego sería el primer presidente de la República Popular de Mozambique, y a su esposa, Graça Machel, que le decía que era «el padre blanco con corazón negro». Cuando Mozambique logró la independencia, Vicente Berenguer trabajó estrechamente con el ministerio de Educación que dirigía Graça Machel. Estaban en el mismo barco. Los dos querían aumentar la tasa de alfabetización de los niños y jóvenes.

El sacerdote de Teulada recuerda también que le llevaron a visitar una «madrasa» (escuela) musulmana. Y él les dijo que la enseñanza debía ser libre. «Yo tengo mis convicciones. Soy católico. Es mi fe. Pero también estoy convencido que la educación y el salir de la miseria están por encima de credos».

Vicente Berenguer también relata que años después coincidió con Graça Machet, quien luego fue esposa de Nelson Mandela, en un aeropuerto de Alemania. Los dos volaban a Maputo. «Me dijo que íbamos juntos. Pero yo le respondí que no, que ella viajaba en especial y yo en clase popular.

El sacerdote de Teulada revela que fue muy amigo de Antoni Llidó, el cura de Xàbia asesinado por la dictadura de Pinochet. «Nos conocimos en un campamento en Aitana antes de ir al seminario. Nos unía lo mismo. Éramos personas de fe, pero por encima de todo estaba promover la educación de los más desfavorecidos y darles la oportunidad de escapar de la pobreza».