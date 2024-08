Los vecinos de Teulada seguirán sin agua potable hasta que baje el consumo o llueva

Los vecinos de Teulada que no tienen agua potable en sus casas (los del casco urbano y el diseminado) tendrán que seguir comprando garrafas en el supermercado. El suministro que llega a sus hogares, salobre por la intrusión marina en los pozos, no va a ser potable de hoy para mañana. El alcalde, Raúl Llobell, ha insistido hoy en que el agua potable se recuperará en todo el término cuando baje el pico de consumo actual (en pleno agosto, el pueblo triplica su población) o llueva. No le ha dolido admitir que él reza para que llueva. "Y lo hago porque la situación es grave aquí y en todos los pueblos". Ha dicho que "quizás a final de mes tengamos la buena noticia" de que se restablece la normalidad en el abastecimiento de agua.

El ayuntamiento y la empresa suministradora Hidraqua no colocarán depósitos de agua potable en las calles. Es una medida que no se contempla. Eso sí, el alcalde ha subrayado que llevan años trabajando para que lo que ha ocurrido este verano, que buena parte del término municipal se quede sin agua potable (sí sigue siendo apta para el consumo en el núcleo de Moraira), no vuelva a pasar. Ha recordado que el consorcio de aguas de Teulada Benitatxell ha licitado por más de 4 millones obras para ampliar la desaladora y poner en funcionamiento el nuevo pozo de la partida de Canor.

El presidente del Consell, Carlos Mazón, ha estado hoy en Teulada para anunciar medidas "coyunturales de socorro" y "estructurales" para salvar los cultivos de uva de moscatel de este municipio. Se ha reunido con regantes y agricultores, así como con los concejales del gobierno local del PP y de toda la corporación. El alcalde ha insistido en que la agricultura del moscatel es historia e idiosincrasia de Teulada Moraira. Mazón ha anunciado una inversión de urgencia de 8 millones de euros para ampliar la capacidad de depuración de la EDAR. Ha dicho que es "una reforma integral" que permitirá pasar de los 150.000 metros cúbicos actuales de agua depurada apta para riego a 300.000 m3. Ha precisado que en 18 meses estará acabada esa obra. "Es una prioridad absoluta y objetivo uno de nuestra política hídrica", ha recalcado.

Ha dicho que el Ayuntamiento de Teulada Moraira ha puesto a disposición de la Generalitat una partida de medio millon de euros para poder llevar en cubas "agua de socorro" desde la estación depuradora a los campos.

También ha dado un dato que refleja lo terrible que está siendo la agricultura para la agricultura del municipio: "Hay agricultores que han perdido el 95 % de la cosecha".

Críticas al Gobierno de España

Mazón ha cargado contra el Gobierno de España por "negar la sequía y llevar seis meses de retraso con la mesa de la sequía y el decreto ley de medidas paliativas y ayudas a los afectados". "Es impresentable que seis meses después de que se lo hayamos pedido incluso las confederaciones hidrográfica no haya convocado la mesa de sequía. Es intolerable que el Gobierno de España solo se movilice cuando hace falta en Catalunya. Aquí estamos en sequía y con restricciones. Nos está ninguneando", ha lamentado.