Benitatxell también se queda sin agua potable

El Poble Nou de Benitatxell también se ha quedado ya sin agua potable. Se veía venir. Pertenece al consorcio de aguas de Teulada-Benitatxell. Hace una semana fue el núcleo urbano de Teulada y las urbanizaciones de este municipio las que se quedaron sin suministro potable. Se salvaron el núcleo de Moraira y el Poble Nou de Benitatxell, aunque ya los niveles de sodio eran altos (se recomendaba, de hecho, que no bebieran agua del grifo las personas con prescripción médica de dietas bajas en sodio). Ahora la falta de abastecimiento apto para el consumo humano ya se ha generalizado en estos dos pueblos.

El alcalde del Poble Nou de Benitatxell, Miguel Ángel García, acaba de difundir un bando en el que se deja claro en negrita que "el agua no es potable". "Por lo tanto, no debe ser consumida". Se aclara que el suministro se puede usar para limpieza e higiera personal. No se puede beber ni cocinar ni lavar alimentos con agua del grifo.

El munícipe explica que la sequía de los dos últimos años ha provocado la salinización del acuífero. Dice que el consorcio de aguas de Teulada-Benitatxell ha realizado "las actuaciones que estaban a nuesetro alcance y que están contempladas en el Plan Especia de Sequía". Pero "los últimos resultados analíticos muestran unas concentraciones de los parémetros sodio y cloruros en el agua superiores a los máximos permitidos por la legislación técnica sanitaria vigente".

El alcalde recuerda que a mediados de junio ya se avisó a los vecinos de que la sequía estaba mermando la calidad del agua. Detalla que las últimas analíticas de este mes de agosto "y los pertinentes contraanálisis" detectan uan concentración en sodio de 612 mg/litro y de cloruros de 1.848 mg/litro. La conductividad se ha disparado. "No existe ningún otro parámetro que excede los umbrales de potabilidad", aclara García. Así las cosas, el problema del agua es que es salobre. "La no potabilidad es consecuencia del exceso de sales derivado de la intrusión marina. No hay existencia de otros parámetros químicos y biológicos de carácter tóxico o patógenos".

Salud Pública ha declarado que el agua del grifo ya no es potable. Y la cosa va para largo. El alcalde deja claro que "esta situación se mantendrá mientras las condiciones climatológicas no cambien y puedan permitir la recarga de los acuíferos o una vez las altas demandas de agua en verano bajen". En parecidos términos se ha pronunciado esta semana el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell. Hasta que no llueva, estos pueblos seguirán sin suministro potable.