Teulada pedirá en el consorcio que comparte con Benitatxell que se bonifique la factura a los vecinos sin agua potable

El pleno de hoy en Teulada, pleno forzado por Compromís para abordar la crisis hídrica (el casco urbano de Teulada y las urbanizaciones llevan ya una semana sin agua potable), ha desmentido ese dicho de que "agua que no has de beber, déjala correr". Del pleno ha surgido un acuerdo que puede tener recorrido. Ha aprobado instar al consorcio de aguas que comparten Teulada y el Poble Nou de Benitatxell a que convoque una junta extraordinaria y aborde si se puede reclamar a la empresa concesionaria, Hidraqua, que bonifique el recibo a los vecinos que no tienen agua potable.

Es una de las medidas que han llevado los valencianistas al pleno. El alcalde, Raúl Llobell, del PP, ha aclarado que la corporación de Teulada no tiene competencias para pedir directamente a la concesionaria que bonifique la factura, pero ha señalado que el consorcio sí es el órgano que tiene esa facultad. Ha mostrado sus dudas sobre la viabilidad de compensar a los vecinos el perjuicio de estar comprando en el supermercado garrafas de agua para beber y cocinar. "Ojalá fuera posible, pero creo que no va a ser fácil", ha manifestado.

El caso es que se ha abierto una vía para que los vecinos no paguen el pato de esta crisis hídrica. Además, se ha puesto el foco en la concesionaria, Hidraqua. Se ha revelado en el pleno que la empresa pretendía subir el recibo del agua pese a que el suministro, aunque seguía siendo potable, no era ya de calidad. El consorcio de Teulada y Benitatxell frenó esa subida de tarifas.

El caso es que se ha abierto una vía para que los vecinos no paguen el pato de esta crisis hídrica. Además, se ha puesto el foco en la concesionaria, Hidraqua. Se ha revelado en el pleno que la empresa pretendía subir el recibo del agua pese a que el suministro, aunque seguía siendo potable, no era ya de calidad. El consorcio de Teulada y Benitatxell frenó esa subida de tarifas.

El alcalde ha admitido que Hidraqua ha cometido errores de comunicación y ha enviado notificaciones de que el agua no era potable a abonados que están en zonas del término municipal donde el suministro todavía es apto para el consumo (el núcleo de Moraira). También ha afirmado que esa imagen de los vecinos cargando garrafas de agua en los supermercados ya se daba antes de que el pasado viernes Salud Pública declarara no apta para el consumo humano el agua en el casco de Teulada y el diseminado). "Todo el mundo está comprando agua embotellada desde hace tiempo", ha dicho Llobell.

Acuerdo para comprar agua de la desaladora de Xàbia todo el año

El primer edil ha avanzado que hoy mismo tenía una reunión con responsables de Amjasa, la empresa pública de suministro de agua de Xàbia que ahora está vendiendo al consorcio de Teulada-Benitatxell unos 1.500 metros cúbicos al día de agua de la desaladora xabienca. El encuentro es para dar forma a un convenio en el que Xàbia lleva insistiendo desde hace tiempo. Consiste en que el consorcio compre agua desalada todo el año y así evite sobreexplotar y que se salinicen (lo que ha ocurrido ahora) sus pozos.

Una desaladora propia

No obstante, Llobell ha insistido en que las inversiones de 4 millones de euros ya aprobadas para la planta desalobradora de Teulada y la puesta en funcionamiento del pozo de la partida Canor evitarán que el próximo verano este municipio se quede sin agua potable. También, eso sí, ha revelado que están estudiando otros proyectos, como el de construir una desaladora propia. "Ya contamos con los terrenos idóneos".

Mientras que la posible bonificación de las tarifas es una medida que se debatirá en el consorcio, la que no ha salido adelante es la de instalar depósitos en la calle para que los vecinos puedan llenar garrafas (sí se hizo en Xàbia en los años 90, cuando el agua del grifo también era salobre). El alcalde ha insistido en que el consorcio y la empresa Hidraqua son las competentes en materia de suministro y el ayuntamiento no puede inmiscuirse en ese servicio.