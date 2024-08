Calp licita las obras para ampliar el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Calp tramita en estos momentos la licitación de las obras de ampliación del cementerio municipal que parte de un presupuesto base de licitación de 206.042,46 €. La ampliación del cementerio municipal supondrá la construcción de un nuevo nivel con capacidad para 111 nichos adicionales, distribuidos en cuatro módulos.

Además de los nichos se realizarán mejoras estéticas y funcionales, como la creación de zonas verdes con muros de piedra en seco y la instalación de un nuevo sistema de riego. Las obras comenzarán una vez se termine el proceso de licitación y tendrán una duración de tres meses, según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

Ante el crecimiento de la población y la necesidad de atender las demandas de los vecinos, el Ayuntamiento inició los trámites para la ampliación en una parcela colindante a los terrenos de la zona más nueva del Cementerio Municipal.

Esta medida se toma tras un exhaustivo análisis de la situación actual y con el objetivo de garantizar la prestación de un servicio esencial para todos los ciudadanos. La ampliación permitirá aumentar el número de nichos disponibles, asegurando así que todos los vecinos puedan acceder a un lugar digno para el descanso eterno de sus seres queridos.

Marco Bittner, el Concejal responsable del Parque del Descanso Eterno ha destacado la importancia de esta iniciativa y ha subrayado que “la ampliación del cementerio municipal es una medida necesaria para garantizar el bienestar de nuestros vecinos y asegurar que puedan despedirse de sus seres queridos en un entorno adecuado”.

Familiares no empadronados

Por otra parte el pleno de Calp aprobó el mes pasado la modificación de la Ordenanza de Cementerios para poder enterrar a familiares no empadronados. La propuesta llevaba un año sobre la mesa para atender cuestiones particulares que se han ido dando en el municipio además de actualizar otras como el horario.

Y es que hasta ahora un familiar no puede ser enterrado en el nicho de sus parientes por no estar empadronado en Calp. Este es uno de tantos casos que se ha encontrado el Ayuntamiento y a los que ha querido poner solución con la actualización de la Ordenanza de Cementerios, cuyos cambios están ahora en exposición pública para después entrar en vigor. El pleno aprobó por unanimidad el cambio en algunas de las cuestiones de esta normativa municipal entre los que está, precisamente, que se podrá enterrar a un allegado en un nicho que ya pertenezca a la familia del mismo aunque no esté empadronado en la localidad.

El gobierno local de Somos Calpe, PSOE y Compromís llevó esta propuesta a pleno, contando con el apoyo también de PP y Defendamos Calpe. La alcaldesa, Ana Sala, explicó entonces que este cambio en la normativa responde a "que nos hemos encontrado distintas situaciones que no hemos podido solucionar" por lo que "atendiendo a la sensibilidad que tienen todas las cuestiones relacionadas con el campo santo". Por ello se ha decidido modificar algunos de los puntos para "solucionar deficiencias que han generado situaciones complicadas dentro de la sensibilidad que tiene inhumar a un familiar y que la ordenanza no lo permita. Son casos concretos que esperamos que se puedan atender favorablemente".

En concreto, según la propuesta, ahora se podrá enterrar a familiares que tengan hasta un sexto grado de parentesco en los nichos que sean ya propiedad de la familia aunque no estén empadronados en el municipio, algo que no era posible con la ordenanza tal y como estaba redactada. Este punto se ha modificado y no se aplicará en el caso de que los enterramientos sean nuevos, según indicaron fuentes municipales.