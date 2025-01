El tripartito de Calp aprueba en solitario su presupuesto de 55 millones para 2025

Calp tendrá un presupuesto de casi 55 millones en 2025. El borrador de las cuentas municipales se ha aprobado de forma inicial en el pleno extraordinario celebrado este martes y en el que el tripartito (Somos Calpe, PSOE y Compromís) se han quedado solos en su aprobación mientras que PP y Defendamos Calpe las han rechazado con su voto en contra. Ambas formaciones en la oposición han criticado la falta de proyecto del gobierno local así como que son unas cuentas que no resuelven grandes problemas del municipio.

La alcaldesa, Ana Sala, explicó que las cuentas suponen "un esfuerzo político y técnico que responde a las necesidades actuales del municipio". Así se priorizan la mejora de servicios, las infraestructuras y el bienestar del vecindario, en unas cuentas que por primera vez en la historia rozan los 55 millones de euros. En concreto, se incrementan un 16,9 % respecto al ejercicio anterior hasta los 54.911.909 millones de euros. En el capítulo de gastos, destaca el montante destinado a personal: 20,8 millones de euros.

Sala explicó que las cuentas "llevan tiempo de trabajo. El presupuesto 2025 está condicionado por la tasa de la basura como en todos los ayuntamientos de España", lo que ha usado para argumentar la razón de empezar el año sin llevar el documento al pleno para su aprobación inicial: "Llevamos cinco años aprobándolos en tiempo y forma pero por esta tasa no se ha podido y se ha ralentizado el proceso".

Así añadió que "no serán del gusto de todos, porque siempre hay cosas que pueden ser diferentes. El presupuesto no tiene ideología, sino necesidades. Inversiones necesarias para el municipio y mejorar la vida de los vecinos". Además recalcó que "no hemos aumentado ningún impuesto sobre el ciudadano excepto la tasa de la basura que es una ley que tenemos que acatar". Pero que "el compromiso gobierno trabajar la ordenanza de tasa de basura para que 2026 sea lo más justa posible".

La oposición ha sido contundente con su planteamiento. El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, afirmó que "los impuestos tienen que ser justos con los contribuyentes" y que los presupuestos deben "cubrir mejor los servicios". Según el edil de este partido, "el presupuesto da para mucho, se cubren una serie de necesidades pero no hay nada diferente a los años anteriores ni se resuelve nada importante para el municipio". Para Quiles todo se debe a que "no se dedican el 100 % a este Ayuntamiento" ya que, por ejemplo, la alcaldesa no tiene dedicación exclusiva.

Defendamos Calpe criticó varios aspectos: la tasa de residuos "no es justa"; y en Personal "hace falta un plan de ordenación que debería haberse hecho cuando tomaron el cargo". Con todo criticaron la gestión del tripartito: "Si el Ayuntamiento tiene mucho dinero sin gastar, o bajan los impuestos o inviertan. Porque tener mucho dinero en el banco es una mala gestión".

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Crespo, alegó que los presupuestos del tripartito no tienen "proyecto político" ya que "todas las inversiones son de otras administraciones o se deben al remanente de 2024 además de a la subida de impuestos". Sobre la fecha de llevar la aprobación inicial al pleno, apuntó que "desde hace años no ocurría que se iniciara el año con presupuestos prorrogados. Este año también ha sido imposible cumplir esto. No hay concejal delegado de Hacienda y la alcaldesa no tiene dedicación exclusiva. Es una falta de atención a la economía, los números y la agencia local".

Así recalcó la advertencia que han hecho los técnicos "de no cumplir con la regla de gasto que impone la ley" con estos presupuestos. Y criticó duramente que es el presupuesto del "tasazo" de 2,5 millones de euros "que van a pagar de más los ciudadanos. Queda evidenciado que este presupuesto sin ese tasazo hubiera sido directamente inviable". Además apuntó que "las inversiones previstas son proyectos iniciados en la anterior legislatura bajo gobiernos del PP". Crespo anunció que el PP presentará alegaciones y enmiendas "en aspectos que consideramos que se deben corregir. Las inversiones previstas son parches o reparaciones de infraestructuras ya existentes. No ofrecemos nada nuevo, no crecemos como ciudad".

El ahora portavoz del PSOE, Marco Bittner, calificó las críticas de la oposición de "populismo desde la bancada de la derecha. Los presupuestos son complicados y es difícil simplificar" y defendió a la alcaldesa ante las críticas de los dos partidos contrarios: "A la alcaldesa se ha ganado mi respeto porque la he visto trabajar y no me ha comprado como dicen". Sala también se defendió: "Este discurso a nadie le importa. Yo no he parado de trabajar por Calp".

Así recalcó que son unos "presupuestos a los que podrán alegar, porque hasta ahora, además de las descalificaciones, poco más. Están sobre la mesa, serán flexibles y sí van a resolver muchas de las carencias de los calpinos. Desde Defendamos Calpe parece está todo mal, lo respetamos". Al PP le contestó diciendo que "el PP sí ha estado aquí y dice que no hay proyecto político. Quieren destrozar lo anterior, no todo son grandes titulares de campos de golf y hoteles, también hay que reparar, cuidar y mantener, y esa es la parte gruesa del presupuesto. No hacen falta proyectos megalómanos".

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, añadió que "los presupuestos como dicen no pueden ser una cosa y la contraria, no pueden ser temerarios y sin proyecto. Todo lo contrario". Y aclaró que "es mentira que nunca se ha iniciado un año con un presupuesto prorrogado porque la de acabar el año nunca era la definitiva". El portavoz de Somos Calpe, Manuel del Pino, afirmó que "las cuentas se han hecho de la mejor manera para defender los intereses de este municipio. Que a nadie se le pase por la cabeza que no miramos por los intereses de Calp, siempre se mira por eso". Así criticó a la oposición: "Sus aportaciones hasta ahora han sido escasas y esperamos a las alegaciones que van a presentar".

Aprobación definitiva de la modificación de la zona azul

El Ayuntamiento ha aprobado con los votos a favor del tripartito y la abstención de PP y Defendamos Calpe la modificación definitiva de la ordenanza municipal de circulación con regulación del estacionamiento con limitación horaria, una medida necesaria para poder licitar el contrato de servicio de estacionamiento regulado (la zona azul) en el municipio. Este servicio finalizó el lunes 30 de diciembre, por lo que se puede aparcar libremente en el municipio.

La modificación de la ordenanza tiene un doble objetivo, por un lado, adaptarla a la normativa vigente en seguridad vial y, por otro, introducir cambios en la distribución y temporalidad de las zonas destinadas a aparcamientos de estacionamiento regulado con el fin de incrementar la rotación de vehículos en la temporada estival así como atender mejor las necesidades de la ciudadanía residente.

El portavoz del PP Miguel Crespo indicó que estar sin zona azul es porque el tripartito "no han sido capaces de aprobar la modificación de la ordenanza en tiempo y forma". Así aseguraron que "la previsión es de meses complicado en materia de parking tanto para los ciudadanos como para los visitantes y comerciantes". El concejal de gobierno Manuel del Pino indicó que "no voy a tratar de justificar nada en este punto de lo que ha dicho Crespo. Pero sí apuntar que estas cosas ocurren y en este caso concreto no es la primera vez que pasa. Hay contratos que tienen un fin, hay que estar encima y a veces los tiempos de contratación o modificación de ordenanza son excesivamente largos y puede ocurrir que se nos haya ido el plazo". Así alegó que el compromiso es que "este mes esté en contratación el nuevo servicio".

La alcaldesa Ana Sala apuntó que "estas cosas pasan. Son contratos complicados que hay que gestar y atarlos muy bien. Hasta que no se apruebe la ordenanza no se puede licitar el contrato. La voluntad es llegar a tiempo con todos los contratos".

El Vial J pasa a llamarse Felipe VI

El conocido como Vial J de Calp, con nombre simple de letra, pasará a tener un nombre "real" cuando sea abierto. El Ayuntamiento ha aprobado que pase a llamarse Felipe VI con el apoyo del tripartito (Somos Calpe, PSOE y Compromís) y el PP, mientras que Defendamos Calpe ha votado en contra.

El pleno ha dado luz verde a la propuesta que no ha dejado indiferente a nadie después de que un partido como Compromís, declarado republicano, se haya sumado a la propuesta. El portavoz de esta formación que está en el gobierno, Ximo Perles, lo ha explicado: "Se puede ser republicano y respetar a las instituciones como la monarquía". La elección del nombre nace del consenso, o así lo han querido mostrar el resto de grupos políticos.

El concejal socialista Marco Bittner apuntó que "hay que aceptar que estamos en una monarquía constitucional". Y desde el PP, el portavoz popular, Miguel Crespo, ha pedido que se actualice ahora el nombre del paseo ecológico Príncipe de Asturias se actualice con Princesa de Asturias "por los tiempos que corren". Pero el gobierno local lo ha rechazado. El concejal de Defendamos Calpe, Toni Tur, añadió que la Casa Real, al aceptar la propuesta del Ayuntamiento de Calp, pidió que se aprobara por unanimidad, y no ha sido así finalmente. Este partido considera que hay otros nombres de personajes locales que podrían haberse elegido.

La alcaldesa, Ana Sala, aseguró que los concejales del gobierno "han sido coherentes y generosos" al apoyar la propuesta. Además recordó que la misma viene de lejos, de cuando César Sánchez era alcalde del PP. Y pidió que "no se ensombrezca que una avenida lleve el nombre del más alto cargo de nuestra nación, España".

Otros puntos

El tripartito ha rechazado el recurso de reposición del concejal del PP César Sánchez para que los plenos cambien de día y se celebren los lunes. Se da la circunstancia que el edil popular es diputado en el Congreso y le coinciden las sesiones con los plenos calpinos que se celebran los martes.

Además, el pleno ha aprobado de forma definitiva el proyecto modificado de Servicio Público de Transportes de la localidad, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) así como que la delegación de Vivienda pase a manos de la concejala Mireia Ripoll.