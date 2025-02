La petición del popular César Sánchez de cambiar los plenos de día en Calp acaba en los tribunales

El popular César Sánchez sigue en su empeño de que los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Calp se celebren los lunes y no los martes por la tarde como ahora. Su último paso ha sido acudir a los tribunales donde ha presentado un contencioso-administrativo para que un juez sea quien solucione esta cuestión tras agotar las vías administrativas en el consistorio. Por su parte, la alcaldesa calpina Ana Sala y su equipo de gobierno (Somos Calpe, PSOE y Compromís) siguen defendiendo la legalidad de las sesiones aprobadas además de que permiten la "conciliación" de la mayoría de concejales.

Como ya publicó este diario, el Ayuntamiento de Calp aprobó en el mes de julio de 2023, entre otras cosas, la periodicidad de las comisiones informativas así como los plenos que se establecieron en los primeros martes del mes en el primer caso y en el segundo martes del mes en el segundo. Una medida que la oposición ya criticó entonces y que en este tiempo se ha llevado en varias ocasiones a pleno además que Sánchez ha reivindicado y criticado incluso con una carta abierta a la ciudadanía. El gobierno local incluso no puso en el orden del día de uno de los plenos una nueva petición de cambio por parte del concejal popular después de que se hiciera en otras dos ocasiones.

La petición que siempre se ha hecho se justifica porque ese día, los martes, César Sánchez está en Madrid como diputado nacional en el Congreso ya que es cuando se celebran las sesiones parlamentarias. Su presencia en la capital evita que pueda estar en la mayoría de plenos. De hecho, en los dos celebrados ya en 2025, no ha asistido a los mismos; tampoco a todas las comisiones. Con todo, el popular renunció en julio de 2024 a la portavocía de su grupo, precisamente, por no poder estar en los plenos.

Así, Sánchez ha agotado las vías administrativas con recursos al Ayuntamiento y ahora, según ha podido saber este diario, ha presentado un contencioso-administrativo en el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Alicante contra el Ayuntamiento de Calp. Un paso que se debatirá en el pleno ordinario de este martes ya que el gobierno local aprobará la personación del consistorio en el mismo. La alcaldesa ya ha dejado clara su postura en más de una ocasión. Preguntada por este nuevo paso judicial, explicó a este diario que Sánchez sigue "erre que erre con su cabezonería y no entiende que las cosas son como son".

Las sesiones los martes aprobadas por el pleno

Que las sesiones sean los martes fue aprobado por el pleno el 7 de julio de 2023. Cuándo son los plenos, las comisiones y toda la organización municipal se aprueba por la corporación en el pleno cuando se constituye el nuevo mandato. Como recoge el ROM (Reglamento Orgánico Municipal), es potestad de este órgano aprobarlo tras una decisión que toma quien en ese momento está en el gobierno local. En el caso de Calp, está formado por Somos Calpe, PSOE y Compromís que decidieron con su mayoría el día y la hora de los mismos. Cabe recordar que el mandato anterior, también con Sala como alcaldesa pero con el PP, las sesiones se celebraban los lunes. Y eso es lo que pide César Sánchez, que se dejara como estaba.

Sala indicó que la intención del popular es que "solo concilie él. Querer hacerlo los lunes es injusto para el resto. No podemos depender todos de él y no se adapta a la mayoría". La alcaldesa explicó que "quiere conciliar solo él de jueves a lunes y que el resto no lo hagamos". Así defendió que la decisión se tomó para este mandato porque "todos tenemos que conciliar, también con nuestros trabajos profesionales. Nosotros seguiremos defendiendo nuestra postura porque está más que justificada", añadió.

La alcaldesa de Somos Calpe afeó la postura de Sánchez: "No se puede estar en todo y quererlo todo". Y recalcó que, ante las palabras del edil popular de que lo que se pretende es ir contra su persona, indicó que "no es un capricho ni ganas de fastidiar. No es nuestra intención echar a nadie del pueblo como dice, tendrá que elegir dónde quiere estar". Sobre la decisión que pueda tomar el juzgado, "acataremos lo que diga el juez". Así alegó que "llevamos más de un año y medio con esto y está más que debatido" en el Ayuntamiento.

El pleno de esta tarde a las 16 horas será el que debata sobre este asunto. Habrá que esperar a ver si Sánchez acude en esta ocasión a la sesión plenaria. Este diario se ha puesto en contacto con el edil calpino en varias ocasiones para conocer su postura sin recibir aún respuesta.

