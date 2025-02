Los proyectos millonarios con los que Calp optará a los fondos europeos del Plan Edil

El Ayuntamiento de Calp no quiere renunciar a algunos de los proyectos millonarios que tiene en cartera desde hace años. Con importes tan importantes, el gobierno local (Somos Calpe, PSOE y Compromís) ha decidido optar a una de las convocatorias de los fondos europeos, la del Plan Edil, para poder ejecutarlos y lograr unas ayudas por valor de 7,4 millones de euros. Así, la intención es financiar tres actuaciones importantes: la construcción de la Oficina Turística Siglo XXI en el casco histórico; la remodelación del paseo marítimo de la Fossa; y también la de la plaza Mayor.

Los tres proyectos están incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI) que aprobó el Ayuntamiento en el último pleno. Este plan cuenta con un presupuesto global de 12.260.500 euros y se ha elaborado a partir de la Agenda Urbana del municipio, un plan estratégico de ciudad en el que se recogen los grandes proyectos que se llevarán a cabo hasta el año 2030. Con todo, con ello se concurrirá a la convocatoria de fondos FEDER de los Planes Edil para lograr conseguir cerca de 7,4 millones de euros de estas ayudas.

Los planes Edil, Estrategias de Desarrollo Integrado Local, están financiados en un 60% con cargo a los Fondos FEDER, con subvenciones que pueden oscilar entre los 5 y los 15 millones de euros para proyectos acordes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pero, ¿en qué consisten esos tres grandes proyectos? Para empezar son actuaciones en las que se ha estado trabajando en los últimos años, que han sido presentados públicamente en la pasada legislatura y que pueden "contribuir al desarrollo de Calp hacia un modelo de ciudad más sostenible e innovador, adaptado a las tendencias actuales de digitalización y en el que se creen espacios de calidad para el uso y disfrute de la ciudadanía", según explicó el Ayuntamiento. De hecho, la reforma de la plaza Mayor o la Oficina Turística del Siglo XXI ya han pasado por procesos de licitación para su reforma, sin llegar a buen puerto.

Vista de la plaza Mayor de Calp. / INFORMACIÓN

Así, según el proyecto para esta conocida plaza que se presentó marzo de 2023, se plantea una remodelación del espacio para resolver los problemas de filtraciones en el aparcamiento ubicado bajo este espacio pero además el objetivo es dar mayor uso público y aprovechamiento a la plaza.

En el caso de la Oficina Turística del Siglo XXI, el proyecto prevé su ubicación en un inmueble 282 m² que adquirió el Ayuntamiento en 2018, en la calle Llibertat, en pleno centro histórico. La nueva oficina sustituirá a las actuales dependencias en la plaza del Mosquit. Pero para ello, hay que realizar una demolición parcial del actual inmueble así como la construcción de las nuevas dependencias de Turismo.

El edificio donde está prevista la Oficina Turística del Siglo XXI de Calp. / INFORMACIÓN

La intención es crear un centro moderno dotado con tecnología punta para dar a conocer los atractivos turísticos de Calp en su objetivo por convertirse en destino turístico inteligente. Se pretende que el visitante pueda disfrutar en esta oficina de experiencias inmersivas envolventes, con pantallas en 360º además de otro tipo de visitas virtuales que le permitan conocer como si estuviera in situ atractivos turísticos de acceso restringido o no accesibles a personas con movilidad reducida como la subida al Penyal d’Ifac, los yacimientos de Banys de la Reina y de la Pobla medieval d’Ifac o también al casco antiguo o a una subasta de pescado en la Lonja.

La renovación del paseo de La Fossa

En cuanto a la renovación del conocido paseo de La Fossa de Calp, en el proyecto inicial se prevé actuar en 2'2 kilómetros que abarca toda la primera línea y calles adyacentes. Así, según lo recogido en su momento, que podría estar sujeto a modificaciones, en la plaza de la Calalga se crearía una zona despejada que permite la celebración de eventos, una zona de juegos infantiles y una zona con equipos deportivos. Según recoge el proyecto que se presentó en 2023, se contemplaba entonces la creación de un mirador singular en la zona más alta de Calalga con un elemento en forma de barco de papel de grandes dimensiones.

El paseo de la Fossa de Calp. / David Revenga

Además, se crearían fuentes lúdicas, bancos, papeleras y aparca bicis y se renueva la pavimentación y la iluminación de todo el paseo. En la plaza Mediterráneo se prevé la creación de una oficina de información turística y cuatro módulos de aseos a lo largo de todo el paseo. En cuanto al murete que actualmente separa el paseo de la playa se mantiene aunque con un nuevo revestimiento, todo según el proyecto inicial que, con el paso del tiempo, podría adaptarse y sufrir algún cambio.

Las opiniones en el pleno

Este Plan de Actuación se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno (Somos Calpe, PSOE y Compromís) y del grupo municipal del PP y con la abstención de Defendamos Calpe. El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, pese a resaltar la necesidad de estos proyectos, indicó que no suponen un cambio transformador para el municipio y abogan por otras iniciativas como facilitar el acceso a la vivienda, resolver el problema del aparcamiento así como dotar al municipio de las infraestructuras educativas y sanitarias que necesita.

El portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Crespo, ha explicado que se trata de proyectos “inicialmente planteados por gobiernos del PP que consideramos importantes en su día y que siguen siendo importantes y necesarios actualmente”. Y ha añadido que: “es un voto de confianza hacia el equipo de gobierno para ver si son capaces de conseguir la financiación para estas acciones”.

El concejal de Subvenciones Marco Bittner ha respondido a las críticas de Defendamos Calpe y ha señalado que: “decir que eso es una simple reforma de chapa y pintura yo no se lo compro”. Y ha definido los proyectos como “un motor de cambio en la medida en que se van a alinear con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por el espacio que ganaremos, por el uso que se le va a dar a esos espacios, por la participación ciudadana…, uno de los muchos cambios que están por venir gracias a la Agenda Urbana”.

Por su parte, el portavoz de Somos Calpe, Juan Manuel del Pino, ha afirmado que se trata de “tres proyectos maduros para poderlos presentar, teníamos un plazo que podíamos cumplir para presentarlos y cumplían con esa necesidad transversal para acceder a este concurso. Son los que creemos que tienen más posibilidades de ganar el beneficio de la subvención”. La concejala de vivienda, Mireia Ripoll, ha manifestado que le hubiera gustado que proyectos que facilitaran acceso a la vivienda estuvieran incluidos dentro del PAI para optar a fondos europeos pero ha resaltado que “no es un proyecto maduro, que es una de las exigencias de Europa".

"Las inversiones que ha decidido el equipo de gobierno no son nuevas, no son inventos, son necesidades estructurales y que vamos a abordar, ojalá con fondos europeos, y si no nos los conceden nos habremos comprometido y los abordaremos igualmente”, ha señalado la alcaldesa de Calp, Ana Sala quien ha añadido que: “en paralelo, la vivienda pública es una prioridad sobre la que se está trabajando pero todo no se puede abordar al mismo tiempo”.