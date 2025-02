Calp inicia las obras de ampliación del cementerio con 111 nichos

Calp ha iniciado esta semana las obras de ampliación del cementerio municipal. Una actuación que supone una inversión de 196.976,59 euros y que añadirá 111 nuevos nichos y mejorará sustancialmente las instalaciones existentes, según ha informado este viernes el Ayuntamiento. El plazo de ejecución es de tres meses, por lo que se espera que los trabajos estén acabados en mayo.

La actuación, adjudicada a Vías y Obras Aitana, tiene un plazo de ejecución de tres meses y contempla la construcción de un nuevo nivel con capacidad para 111 nichos adicionales distribuidos en cuatro módulos, todo ello en una parcela colindante a la zona más nueva del cementerio. El proyecto incluye, además, importantes mejoras estéticas y funcionales, como la creación de zonas verdes con muros de piedra en seco y la instalación de un nuevo sistema de riego.

Vista general de la zona de ampliación del cementerio de Calp / INFORMACIÓN

"La vida nos enseña que crecer es inevitable, y nuestro cementerio municipal no es una excepción. Con esta ampliación, que por fin vemos materializarse, aseguramos que Calp pueda seguir honrando la memoria de sus vecinos con la dignidad que merecen, porque el último hogar debe ser tan acogedor como el primero", ha declarado Marco Bittner, concejal responsable del Parque del Descanso Eterno.

Esta proyecto, realizado tras un exhaustivo análisis de la situación actual, tiene como objetivo garantizar la prestación de un servicio esencial para todos los ciudadanos. Así, la ampliación permitirá aumentar el número de nichos disponibles, asegurando así que todos los vecinos puedan acceder a un lugar digno para el descanso eterno de sus seres queridos.

Primer paso

Esta actuación, que responde al crecimiento de la población y a las necesidades actuales del municipio, forma parte de un plan más amplio de mejora. "Este proyecto es solo el primer paso de un camino más largo. Tenemos previstas nuevas fases que irán dando forma a nuestra visión de un cementerio que sea más que un lugar de despedida. Queremos crear un espacio donde la serenidad y la belleza inviten a la reflexión, donde los jardines y los muros de piedra tradicional nos ayuden a sentir paz", ha añadido el edil.

Paralelamente al proceso de ampliación del cementerio, el pleno municipal aprobó recientemente la modificación de la Ordenanza de Cementerios para permitir el enterramiento de familiares no empadronados, una medida que da respuesta a las necesidades particulares identificadas en el municipio. Hasta la aprobación de este cambio, un familiar no podía ser enterrado en el nicho de sus parientes por no estar empadronado en Calp.