Calp cerca a los jabalíes para sacarlos de las calles

La presencia de jabalíes en las calles de Calp había empezado a ser habitual y causado más de un problema como accidentes con vehículos. Así que el Ayuntamiento puso en marcha medidas para afrontar la sobrepoblación de estos animales que han comenzado a dar sus frutos y han conseguido que los ejemplares se queden concentrados en una zona concreta de Les Salines sin que accedan a las residenciales. Además, el consistorio ha impuesto alguna sanción por reiteración en dar de comer a los mismos.

Así lo confirmó a este diario el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, quien explicó que las "medidas que tomamos con el contrato con una empresa especializada han conseguido que ya no salgan a la zona donde buscaban comida". Por tanto, están "cercados" en un área prácticamente acotada donde se les puede controlar.

Como ya publicó este diario, el problema con la sobrepoblación de jabalíes viene desde lejos y diferentes municipios de la Marina Alta han puesto en marcha medidas para intentar atajar esta cuestión. Entre ellos, el Ayuntamiento de Calp contrató a una empresa especializada para censar y controlar a los ejemplares; pero además pidió a la ciudadanía que no se les dé de comer porque eso alteraba sus costumbres o comportamiento, lo que generaba también problemas de convivencia.

Entre ellos, la presencia de estos animales en zonas residenciales buscando comida, desde aparcamientos de supermercados o contenedores en las calles. De hecho, hasta en Google Maps se nombra a la calle Finlandia con una etiqueta como "Piggy Alleys" (callejón de cerdos), lo que convirtió en esta zona incluso en un reclamo turístico.

Jabalíes en una zona urbana de Calp en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Sendra explicó que "lo que se hace ahora es darles comida dentro del espacio de Les Salines para que no salgan de ahí. Es la estrategia que está llevando a cabo la empresa especializada". Lo que ha conseguido esta medida es que ya "cada vez menos se vean en las calles" al no tener que buscar comida y se "tiene controlados en una zona acotada". Para todo ello se obtienen los permisos necesarios por parte de la Conselleria de Agricultura y para que se realicen labores de captura de los jabalíes que serán trasladados a una parcela cinegética, según las mismas fuentes. "Hasta hace poco los podías ver cruzar la avenida Jaime I", indicó el concejal. Algo que ahora se ha conseguido evitar, según sus palabras.

Sanciones a quien les dé de comer

La estrategia del Ayuntamiento de Calp para atajar el problema con los jabalíes no solo era sobre los propios animales. También hacer una labor de pedagogía, prevención y concienciación sobre la importancia de no dar de comer a estos animales en zonas urbanas. Como cualquier otro ejemplar, si se le da comida en un determinado sitio, será muy probable que vuelva a por más.

Así, el concejal explicó que "son animales peligrosos. De jabatos pueden parecer muy bonitos y que no hacen nada, pero los adultos pueden ocasionar problemas muy serios". Así que "hemos hecho una labor de pedagogía primero a través de personal medioambiental para explicar todas estas cuestiones". Ese ha sido el primer paso que ha dado sus frutos: "Se explicaba a las familias, vecinos o turistas, que no había que darles de comer y ha funcionado en la mayoría de casos". El siguiente paso, si no funcionaba el primer aviso, es que la Policía Local acudiera a la zona para seguir "explicando a las personas que no era lo adecuado dar alimentos a estos animales".

En los casos en los que no se hacía caso finalmente, el Ayuntamiento ha tenido que aplicar la normativa municipal, la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público donde se prohíbe alimentar a cualquier animal en la vía pública. Así, según datos de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, se han interpuesto hasta 12 denuncias por estas razones a personas "reincidentes" en esta cuestión. Las sanciones por esta reiteración son entre 150 y 200 euros, según confirmó Sendra. "La finalidad no es multar pero tenemos que hacer entender a las personas que no se puede actuar de esa manera de alguna forma", indicó.

Las consecuencias de dar de comer

El consistorio insiste en su campaña lanzada para concienciar que dar de comer "alimentación artificial" a estos animales "altera su comportamiento natural y los acostumbra a la presencia humana, lo que puede generar problemas de convivencia". Pero además apuntan a que "hay que tener en cuenta que la presencia excesiva de jabalíes además de alterar los ecosistemas y causar daños en cultivos y propiedades, puede conllevar la transmisión de enfermedades y su comportamiento puede volverse impredecible, poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía".

Así desde el Ayuntamiento insisten en "la importancia de no alimentar a los jabalíes ya que la alimentación artificial es una de las principales causas de la proliferación de estos animales en zonas urbanas". También en la necesidad de respetar las normas, como seguir las indicaciones de las autoridades y colaborar con las medidas de control que se están llevando a cabo y se invita a la ciudadanía a informar de cualquier avistamiento: "Si ven algún jabalí en una zona inusual deben comunicarlo al Ayuntamiento". La intención final es lograr una "convivencia armoniosa entre humanos y animales".

Calp no es el único municipio con este problema. En la Marina Alta, otros ayuntamientos también han tomado medidas concretas. El Verger y Els Poblets han puesto en marcha un programa de captura con dos grandes jaulas con cámaras de vigilancia. El programa se puso en marcha el 25 de noviembre y cuenta con todos los permisos de la Generalitat Valenciana. Lo lleva a cabo una empresa especializada que instala las jaulas en ubicaciones que van cambiando. Además se está en contacto con las sociedades de cazadores de estos municipios para conocer donde abundan los jabalíes. A este programa se sumará también Ondara y no es descartable que lo hagan otros municipios como Dénia o Xàbia porque el problema se extiende por la comarca.

Y no queda ahí. En otras zonas de la provincia también están detectando la proliferación de estos animales. Hace solo unos días, dos jabalíes hacían acto de presencia en Alicante y Sant Joan d'Alacant. Eran ejemplares jóvenes, de menos de dos años, y con un peso de entre 30 y 40 kilos. Estos animales proceden del cauce del barranco del Juncaret, donde habrían bajado en busca de comida y agua, pero al desorientarse, terminaron adentrándose en la zona urbana.

