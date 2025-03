Así crece Xàbia: 80 nuevos chalés y 125 apartamentos al año

¿Al trantrán o frenesí? La construcción no para en Xàbia. Eso es un hecho. El concejal de Urbanismo, Pere Sapena, del PP, reveló ayer en el Consell d'Urbanisme que el ritmo en el último trienio es de 80 nuevos chalés y 125 apartamentos edificados cada año. También dijo que hay suelo urbano y consolidado para construir 7.000 viviendas. Por tanto, sería absurdo plegarse a las presiones de ese lobby de promotores que quiere que se desarrolle suelo urbanizable, terrenos que en muchos casos están protegidos por el Patricova, el Patfor, el PORN del Montgó u otros planes supramunicipales.

En Xàbia, hay 8 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable. Empezar a aprobar PAI a diestro y siniestro significa extender la mancha de aceite, dispersar todavía más el urbanismo, devorar territorio y generar más y más problemas (la falta de alcantarillado es uno, y grave).

A ese ritmo de 80 chalés y 125 apartamentos al año, hay suelo urbano para rato. El citado lobby quiere crear la sensación de que en Xàbia existe un parón urbanístico cuando basta darse un paseo por el término municipal para toparse con grúas, chalés en construcción y nuevas promociones de fincas. La construcción es un negocio más que boyante.

El Consell d'Urbanisme abordó la advertencia de la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructura y Territorio de que Xàbia no puede rechazar programas urbanísticos con un planeamiento, el plan general estructural, que no está aprobado. El Cercle Empresarial de la Marina Alta y la asociación de Promotores Turísticos insistieron e insistieron hasta que lograron que la conselleria metiera baza en el urbanismo de Xàbia. Estas asociaciones también habían seguido antes la misma estrategia en Dénia. La conselleria avisó igualmente a ese ayuntamiento de que no podía aplicar su plan estructural antes de que estuviera aprobado (ahora ya está en vigor).

En Xàbia, con esa bolsa de suelo urbano que da para construir 7.000 viviendas, no hay ninguna necesidad de tocar el suelo urbanizable. La unanimidad es absoluta. Todos los integrantes del Consell d'Urbanisme lo tienen clarísimo. Lo primero es hacer una ciudad compacta, es decir, terminar los barrios. No obstante, el concejal de Urbanismo abogó por aprobar en pleno un cronograma que secuencie el crecimiento urbanístico. Lo primero, claro está, es completar los núcleos urbanos.

El nuevo plan estructural, empantanado

El responsable de Urbanismo no se mostró nada confiado en que el plan estructural pueda aprobarse pronto. "Queda un camino largo", dijo. De momento, está empantanado en el estudio de inundabilidad. Y también sería una incongruencia, casi una insensatez, desarrollar suelo urbanizable en Xàbia tras la dana de València y sin tener actualizadas las amenazas de inundación en el término municipal. Luego el Consell tendría que dar luz verde la Declaración Ambiental y Estratégica (Date) del nuevo planeamiento. Ese sería ya un gran paso.

En el Consell d'Urbanisme, integrado por arquitectos, urbanistas y abogados que conocen las singularidades de Xàbia al dedillo, se comentó lo complicadísimo que es que un pueblo saque adelante un nuevo plan general. En los últimos años, los únicos que lo han logrado en la Marina Alta han sido Dénia y Beniarbeig.

En Xàbia, el plan estructural se empezó a redactar en 2005, hace ahora 20 años. El contrato era de un millón de euros. A la empresa que está realizando los trabajos se le han pagado unos 600.000 euros. Hasta que el planeamiento no esté aprobado no se le abonará lo que queda.

