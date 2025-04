Un joven, herido al recibir dos puñaladas en plena calle en Xàbia

Un joven ha resultado herido esta mañana al recibir dos puñaladas en plena calle en Xàbia. Ha ocurrido en la calle Calvari, en el centro urbano, ante el portal de una finca donde ya ha habido problemas de convivencia y donde hace unos meses se realizó una redada contra el narcotráfico. El agresor le ha asestado dos cuchilladas a la víctima, una en una pierna y otra en la cabeza. No se teme, eso sí, por la vida del agredido. En principio, aunque ha perdido bastante sangre (los servicios de limpieza ya han limpiado la calle con agua a presión), las heridas no serían profundas. El joven ha quedado tendido en la calle y sangrando. No ha perdido el conocimiento. Algunos vecinos han grabado ese momento.

No ha trascedido si hay detenidos. En seguida han llegado patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como los servicios sanitarios, que han trasladado al herido al hospital de Dénia.

Los vecinos, horrorizados

Todo apunta a que la agresión responde a un ajuste de cuentas que podría estar relacionado con el tráfico de drogas al menudeo. Los vecinos, tras la tranquilidad que supuso que se desmantelade el punto de venta de droga, vuelven a tener miedo. La inquietud vuelve a apoderarse de esta calle del centro urbano tras lo que se ha vivido hoy.