Avanzan las obras del primer "gran" hotel de Xàbia en 50 años

131 habitaciones. Eso para los parámetros de Xàbia es un hotelazo. El municipio vive un "boom" de pequeños hoteles "boutique". Son negocios muy personales. Pocas habitaciones. Uno de los últimos que se ha abierto es "Mi almazara". Nació de la fascinación que sintió la empresaria, Esperanza Zarauz, al descubrir el Montgó.

Ahora cobra forma una excepción a esa dinámica de los pequeños hoteles. Ya están muy avanzadas las obras del establecimiento de 4 estrellas que el grupo SH Hoteles construye en la avenida de Els Furs, a un paso del núcleo urbano del Puerto. Los trabajos van a tan buen ritmo que incluso se ha adelantado el plazo de apertura. Los promotores, que han invertido 20 millones en el hotel, preveían abrirlo en la primavera de 2026, es decir, dentro de un año. Ahora, en la fachada en obras se ha colgado un cartel que anuncia que el hotel empezará a funcionar el próximo mes de noviembre.

Las obras del hotel que da a la avenida dels Furs, arteria que une el pueblo y el puerto de Xàbia / A. P. F.

Los transeúntes pasaban y pensaban: "Bueno, una finca más en Xàbia". No se para de construir. Hay grúas aquí, allá y acullá. Ya queda poco terreno en la Vía Augusta. También se han levantado varios edificios de apartamentos en la playa del Arenal. La zona ahora de más frenesí urbanístico es la que se halla entre el centro urbano y el puerto. Y ahí es donde se está construyendo este nuevo hotel. Los paseantes miran el cartel y ya saben que no, que no es una nueva finca. Ese edificio de planta baja, dos alturas y ático es un hotel y no un hotel cualquiera, sino el primer "gran" hotel que se construye en el municipio en los ultimos 50 años.

Esta tipología de establecimientos se cuentan con los dedos de una mano (y sobran) en Xàbia. Está el hotel Villa Naranjos, de 150 plantas y 7 alturas. Otro "gran" hotel, el pionero, es el Parador de Turismo, de 70 habitaciones. Y para de contar. El planeamiento urbanístico local, de 1990, no da facilidades a este segmento turístico. Xàbia se consagró a la segunda residencia. Ahora abunda el alquiler turístico. También tienen hueco los pequeños hoteles. Uno cuyas obras están en marcha es el de la antigua Casa dels Bolufer, un caserón del siglo XIX situado en pleno centro histórico. Este de 131 habitaciones es, por tanto, toda una novedad.

60 años del Parador de Turismo

Curiosamente, su apertura en noviembre casi coincidirá con una efeméride hotelera histórica, el 60 aniversario de la inauguración del Parador de Turismo. Se abrió el 30 de octubre de 1965. El NO-DO, el noticiario franquista, le dedicó una pieza. "Fuera están el sol levantino, la piscina y el mar", destacó el locutor.

En todo este tiempo Xàbia ha cambiado una barbaridad. Ha definido (dando algún tumbo) su modelo turístico. Siempre se ha echado en falta una gran oferta hotelera que promoviera la ocupación durante todo el año. Estos negocios son una baza para romper la estacionalidad.