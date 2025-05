El buen agüero de la Punta Negra de Dénia: bandera azul y cormoranes

El negro no es tan negro como lo pintan. En la Punta Negra de Dénia onderará por primera vez este verano la bandera azul. Es "negra" por el color oscuro de las rocas. Y aquí no hay superstición que valga. Los pajaros negros no son de mal agüero. Al contrario. Constatan la riqueza marina de este litoral de les Rotes de Dénia. Día sí y día también, los cormoranes ("corb marí") se posan en las rocas de la Punta Negra. Se ponen el sol para secar su plumaje. De repente se zambullen, desaparecen y emergen a los pocos minutos con un pez en su pico. El pez todavía se agita.

Una galería bajo la plataforma de la Punta Negra / A. P. F.

Esta costa es excelente para hacer "snorkel". Sus fondos marinos de "Posidonia oceanica" y "Cymodocea nodosa" rebullen de vida sumergida. En tierra, abunda el "fenoll marí".

La escalinata de la Punta Negra / A. P. F.

La bandera azul volverá este verano a ondear en el litoral de les Rotes. Esta costa sur de Dénia, de rocas y pequeñas calas de cantos rodados (y les Arenetes, que sí tiene un rodal de arena), se quedó sin bandera azul en 2017, cuando la perdió la playa del Trampolí. El trampolín de madera se avenía mal con los criterios de seguridad que exige la Adeac (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), que es la entidad que concede las banderas azules.

El exceso de hormigón desdibuja los valores naturales de este litoral de roca que forma parte de la Reserva Natural y Marina del cabo de Sant Antoni

Lo que sí desdibuja la belleza natural de la Punta Negra es el exceso de hormigón. La manía de intentar allanar las dunas fósiles, petrificadas y escabrosas ha alterado la morfología de este litoral, que forma parte de la Reserva Natural Marina del cabo de Sant Antoni.

El hormigón ha alterado un tanto la morfología de este litoral / A. P. F.

Aguas cristalinas

El concejal de Playas, Pepe Doménech, ha expresado su satisfacción por haber logrado la bandera azul de la Punta Negra (Dénia tendrá este año 7 banderas azules). Este verano se colocarán aseos portátiles. También habrá vigilancia fija de socorristas. El pasado año ya se estableció aquí un punto de muestreo de agua. La calidad es excelente. Las aguas son cristalinas. Además, este litoral se baliza.

La plataforma de la Punta Negra / A. P. F.

La Punta Negra tiene buen agüero. Los agoreros se equivocan.

El "corb marí" seca su negro plumaje al sol / A. P. F.

Las rocas ennegrecidas por el mar y los pájaros de plumaje negro auguran (más que augurar confirman) que esta costa es un tesoro natural.