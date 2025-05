Calp aprueba un Plan Financiero por incumplir la regla de gasto a pesar de tener la deuda a cero

Una situación económica saneada con una deuda financiera a cero y 46 millones de euros en cuentas bancarias. Esta es la realidad actual del Ayuntamiento de Calp, sin embargo, el pleno ha dado luz verde en la sesión ordinaria de mayo a un Plan Económico Financiero (PEF) 2025--2026 porque actualmente no se cumple con la regla de gasto. Las consecuencias: no se podrá gastar todo lo acumulado en el remanente de tesorería, 26,8 millones, para gastos generales.

Así se explicó en el pleno donde se aprobó con los votos a favor solo del tripartito (Somos Calpe, PSOE y Comrpomís) ese Plan Económico Financiero; la oposición se abstuvo. La alcaldesa Ana Sala defendió que "la situación económica del Ayuntamiento está saneada". Pero lo cierto es que ese plan, que no tiene ajustes concretos, tiene que establecerse por ese incumplimiento de las reglas de gasto después de que el Gobierno central haya reactivado en 2024 las reglas fiscales que se suspendieron durante la pandemia y se alargó en el tiempo. Así indicaron que "este incumplimiento es coyuntural, no estructural, y está directamente relacionado con la readaptación a las normas fiscales estatales".

¿Qué es la regla de gasto y las reglas fiscales? La regla de gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria que limita el crecimiento del gasto público de las administraciones públicas, incluyendo los ayuntamientos. Esta regla busca garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, asegurando que el crecimiento del gasto se financie con ingresos estables a largo plazo. Tras la reactivación en 2024 de las reglas fiscales, las entidades locales deben cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y esa regla de gasto para el ejercicio actual. En el caso de que no se cumpla alguna de estas cuestiones, habrá que elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), según indica el Ministerio de Hacienda. Y eso es lo que le ha pasado a Calp.

La consecuencia además es en lo que se puede gastar del remanente de tesorería. Hasta ahora los ayuntamientos aprovecharon esa suspensión de las reglas fiscales para destinar parte de ese ahorro cada año a inversiones. Sala indicó que "la principal obligación del remanente de tesorería es amortizar deuda", algo que se hizo en 2022, y "gracias a eso, a nivel fiscal financiero y económico, este Ayuntamiento está saneado a pesar de tener que aprobar este plan".

Pero lo de gastar todo el remanente ha cambiado: "El Ayuntamiento no dispone de autorización para utilizar la totalidad del remanente acumulado". Así que de esos 28,6 millones que tiene el consistorio calpino, solo se podrá gastar un máximo de 8,5 millones en 2025. En este pleno solo se han aprobado proyectos limitados a 1.775.108 euros.

Los proyectos por cerca de 1,8 millones

Así, entre los 16 proyectos se incluye un vial Empedrola - Balcón de Bernia por 220.000 euros; accesibilidad edificio Banda y Servicios Sociales, 150.458,75 euros; el asfaltado Basetes-Calalga - La Fossa, 650.000 euros; o el acondicionamiento acústico del Centro Cívico, 48.000 euros.

Además se incluye la iluminación LED del Casco Antiguo, 90.000 euros; la caseta de policía en la Fossa, 35.000 euros; la caseta de turismo en playa Arenal-Bol, 60.000 euros; las barandillas y cuerdas en Salinas, 80.000 euros; y barandillas y cuerdas en playas, 20.000 euros. Además se hará una actuación en iluminación LED campo de fútbol, 71.984,02 euros; una moto Protección Civil, 7.645 euros; el vallado parque de mascotas Saladar, 60.000 euros; la iluminación y sonido del Auditorio, 40.000 euros; y focos para iluminación zona Benítez y Frontón, 15.262,88 euros. Entre los proyectos con más presupuesto, cámaras de videovigilancia, por 100.000 euros; y un gimnasio municipal al aire libre, 126.757,60 euros.

"Nos hemos tenido que apretar los machos y aprobar este PEF para 2025-2026. Es algo que tendrán que hacer la mayoría de los ayuntamientos por incumplir alguna de las reglas fiscales" Ana Sala — Alcaldesa de Calp

La alcaldesa explicó que "nos hemos tenido que apretar los machos y aprobar este PEF para 2025-2026. Es algo que tendrán que hacer la mayoría de los ayuntamientos por incumplir alguna de las reglas fiscales. Calp no tiene deuda, cumple la estabilidad presupuestaria pero se incumple la regla del gasto por una cuestión coyuntural, que no estructural". Porque la explicación de Sala es que se ha dado "un exceso de gasto del ejercicio 2024 en relación con 2023" ya que no se podía superar un 2,6 % del gasto de hace dos años durante el pasado año: "En 2023 se gastaron 37 millones y en 2024 unos 43 millones".

Críticas de la oposición

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, indicó que "venimos avisando de esto desde hace tiempo, que hay una limitación del gasto y que en el presupuesto se excedía este límite". Así añadió que "ahora sí nos hemos gastado de más, en principio se puede entender que haya consecuencias, y el gobierno local banaliza sobre esta cuestión". Además criticó que "no viene en el expediente en qué nos hemos gastado de más".

Con todo, Quiles argumentó que decir que Ayuntamiento de Calp está saneado "es fácil. No es que esté saneado sino que tiene que dar un servicio público de calidad. Tener 46 millones en el banco no es para estar orgulloso, sino que ineficiente si no se destina a los ciudadanos".

"Venimos avisando de esto desde hace tiempo, que hay una limitación del gasto y que en el presupuesto se excedía este límite" Paco Quiles — Portavoz de Defendamos Calpe

El portavoz del PP, Miguel Crespo, fue en la misma línea: "Ya estamos ante el PEF del Ayuntamiento, un documento que, como recuerda el interventor, es un documento político porque deriva de una gestión política. Ustedes ven que es una extraordinaria gestión, para el PP es mala". Y añadió que "ya advertimos hace meses y también el interventor: el incumplimiento de regla de gasto era previsible. Este plan condiciona la gestión del municipio en los próximos años".

Crespo afirmó que "en un ejercicio, 2024, se ha ingresado más dinero, con un superávit de 11 millones y una inejecución del presupuesto del 30 %. Es difícil de explicar y de entender la situación actual". Acusó al gobierno local de que "se les ha ido la mano en cuanto al gasto. Han gastado 6 millones más de los que podían y la gestión económica condena al pueblo a unos ajustes que pueden impedir inversiones necesarias y urgentes. Las causas coyunturales se pueden convertir en estructurales.

"De les ha ido la mano en cuanto al gasto. Su gestión económica condena al pueblo a unos ajustes que pueden impedir inversiones necesarias y urgentes" Miguel Crespo — Portavoz del PP

El concejal de gobierno, Ximo Perles (Compromís), indicó que "estamos de acuerdo en dos cosas: el tema es complejo; y que el dinero que ingresamos se repercutan en los ciudadanos. Si estamos en eso de acuerdo, ¿cómo se explica esa crítica? Porque el exceso de gasto se explica precisamente que se ha destinado a la ciudadanía en lugar de estar en el banco".

Por su parte, el concejal del gobierno de Somos Calpe, Juan Manuel del Pino, reprochó a Quiles unas palabras hacia la alcaldesa y al PP que "ha dado visión apocalíptica. No es la realidad. Si el ejercicio anterior hubo un exceso de gasto porque se invirtió el dinero donde era necesario. Hubo inversiones y ayudas de todo tipo que solo buscaban favorecer al pueblo de Calp". Además añadió que "los vecinos no piensen que estamos despilfarrando ni malgastando ya que las reglas fiscales vienen impuestas por el Gobierno".

