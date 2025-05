Suben a la niña de Xàbia con los huesos de cristal en brazos por las escaleras del colegio al no haber ascensor

"Y esto es así todos los días". Laura Goberna, la madre de Olaya, la niña de Xàbia con los huesos de cristal, muestra el vídeo en el que se la ve cogiendo a su hija en brazos y subiéndola por las escaleras del colegio público Mediterrània. No hay ascensor. Estaba previsto remodelar el centro y eliminar las barreras arquitectónicas. Las obras, incluidas en el Pla Edificant y que subían a 426.000 euros, contemplaban el ascensor. Pero no se han llevado a cabo. En el colegio insisten e insisten en que el ascensor es imprescindible. Lo sabe la inspección. Pero la conselleria de Educación no da prioridad a una obra tan necesaria.

Olaya, a la que le diagnosticaron al poco de nacer osteogénesis imperfecta (un trastorno genético que provoca que los huesos se le fractures con facilidad), cumplirá el próximo 7 de julio 9 años. Este es su primer curso en el colegio Mediterrània (va a 3º de Primaria). "Y estamos contentísimos. El colegio se ha portado de maravilla con nosotros. Olaya está superintegrada. Nos ayudan en todo. Y llevan tiempo reclamando el ascensor. Hacen todo lo que pueden", recalca Laura.

La niña sufre ahora fuertes dolores en la cadera. No tiene en este momento huesos fracturados, pero no puede caminar por los dolores. "Cuando está bien, camina, corre y salta, pero ahora va en silla de ruedas. Ella tiene muy buen carácter. El domingo tomó la comunión y nos dijo que no pasaba nada, que bailaría con los brazos y las manos. Nos emociona y sorprende cada día", explica Laura.

La niña, subiendo a gatas los peldaños en un momento del curso en el que no tenía los dolores de ahora / Levante-EMV

Su madre y la maestra la cogen en brazos y la suben y bajan por las escaleras. Son 18 peldaños. El esfuerzo es grande. "Hablan de inclusión y se llenan la boca. Y aquí, en este cole, llevan años luchando por el ascensor y no hay forma de conseguirlo", advierte Laura.

Al principio de curso, la dirección de la escuela le propuso a la madre trasladar la clase a la planta baja. "Se lo agradecí mucho, pero les dije que esa no era la solución, que hoy es mi hija la que no puede subir y que luego puede ser otro niño con problemas de movilidad el que se tope con esta barrera. Un ascensor es algo necesario en un colegio público. No tenerlo no es lógico ni justo".

Laura recalca que está muy contenta con el equipo directivo del colegio y con todos los maestros. "La profesora de Olaya la coge en brazos y la baja y la sube a la hora del patio. El centro nos apoya en todo. Todos se preocupan de que Olaya esté integrada y feliz".

Esta madre insiste en que solo falta que la conselleria dé el visto bueno para que se instale el ascensor que el colegio reclama desde hace años. "Ya sabemos que este curso no se va a hacer esta obra. Esperamos que se den cuenta de lo necesario que es adaptar el centro y eliminar las barreras y que el ascensor esté en septiembre".

"En este colegio se siente muy protegida"

Olaya es una niña muy valiente. Cuando no tenía dolores ni había sufrido alguna fractura, subía las escaleras caminando o, cuando tenía dificultad, incluso a gatas. Su madre remarca en el colegio todos ayudan a su hija. "Se siente muy protegida. Lo que le preocupa es que, por no tener ascensor, algún día no pueda subir a su clase. Pesa 33 kilos y desde luego que es un esfuerzo subirla en brazos. Yo que lo hago lo sé y de ahí que esté tan agradecida a su profesora. Me conmueve que haga lo que sea para que Olaya sea una más en la clase".

Olaya pudo participar con sus compañeros de colegio en una excursión por la Plana del Montgó / Levante-EMV

Laura también destaca que la maestra participó con Olaya en una carrera solidaria que hizo el centro. La docente corría y empujaba la silla de ruedas. "Nos emocionamos mucho". Además, la niña pudo ir a una excursión escolar a la Plana del Montgó. "Cuando me dijeron que se la llevaban a la montaña, no me lo acababa de creer. Pero me comentaron que el parque natural tiene una silla adaptada y que habían pedido ese recurso para que mi hija pudiera estar con sus compañeros y disfrutar de la naturaleza igual que todos. Son cosas que valoras muchísimo. En este colegio tienen una sensibilidad especial".

Las reivindicaciones de esta madre cuentan con el apoyo total de la Ampa y del consejo escolar del centro. Coinciden en que debe instalarse ya el ascensor y eliminar las barreras arquitectónicas.