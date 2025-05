Xàbia inicia la temporada con las playas sin balizar, sin boyas de fondeo y sin control de acceso a las calas

Xàbia empieza la temporada turística con casi todo por hacer. Las playas ya están a tope de bañistas. Y no se han balizado. De hecho, las boyas que delimitan la zona de baño no se colocarán de hoy para mañana. Tampoco se han instalado las boyas de fondeo en el litoral de la Cala Blanca, en la Sardinera, en el Cap Negre, En Caló o la Granadella, zonas costeras que sufren una fuerte presión náutica. Las cuevas dels Òrguens y el Llop Marí también están sin balizar. No tardarán en verse imágenes de fondeos masivos en el litoral xabienc.

El portavoz del PSPV, José Chulvi, ha acusado hoy al gobierno local (PP, CpJ y Vox) de "dejadez". Ha advertido que balizar las playas es básico para garantizar la seguridad de los bañistas. Ha recordado que las boyas de fondeo evitan que las embarcaciones arrojen el ancla y dañen los fondos marinos y las praderas de posidonia oceánica. Además, este fin de semana ya se vivieron situaciones que delataban la importancia del balizamiento: motos acuáticas irrumpieron en la zona de baño de la cala de la Granadella.

Otra licitación que va con retraso es la del control de acceso a las calas de la Barraca y la Granadella. Este fin de semana ya hubo caos de coches.

La saturación turística se echa encima de Xàbia y no hay medidas para mitigarla.

"Iniciamos un verano que será, como todos los últimos, de gran afluencia turística y hay dos servicios básicos que están sin contratar", ha señalado Chulvi.

Las licitaciones van a sus ritmos (lentos). La del balizamiento, que es por 4 años y se ha sacado a concurso por 336.903 euros, se tramita por procedimiento de urgencia. Este lunes se abrirán las ofertas de las empresas que aspiran a quedarse el contrato. Entre la apertura de sobres de documentación y de ofertas técnicas, los días para notificar y subsanar posibles olvidos de las empresas y el proceso de adjudicación, los plazos se alargan.

Mientras, la licitación de la vigilancia, control y seguridad en las calas (los controladores bajan la barrera y ya no pasan más coches cuando el aparcamiento está lleno) va por procedimiento ordinario. Los primeros sobres se abren también este lunes. Por tanto, la puesta en marcha de este servicio, básico para evitar el colapso de coches en la Granadella y la Barraca, se puede ir a bien avanzado julio. El contrato es por un año prorrogable a un segundo. Sube a 103.098 euros. También incluye gestionar el aparcamiento regulado de las calas. Estos últimos años se pagaba una "tasa antimasificación" de 9 euros al día por estacionar en las calas. Ahora está en el aire. Calas sin control significa descontrol.

Retroceso en seguridad y sostenibilidad

El portavoz socialista ha recalcado que el control de acceso frena la masificación y garantizar que los viales están libres para que puedan entrar ambulancias, vehículos policiales y camiones de bomberos. Ha insistido en que el retraso en este contrato supone dar un paso atrás en la seguridad.

"El gobierno local nos demuestra que no está en lo que debe. Está instalado en la dejadez y la inacción", ha denunciado Chulvi.

Mientras, el concejal socialista Josep Vicent Miralles ha recordado que estas medidas de ordenación del litoral han hecho posible avanzar en sostenibilidad y fomentar un turismo más responsable. "Y ahora retrocedemos. Estamos perdiendo avances que ya teníamos ganados".