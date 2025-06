La marejada se traga la arena recién vertida en la playa del Blay Beach de Dénia

La playa desaparecida de Dénia tiene mal arreglo. El departamento de Playas ha atendido la reivindicación de los vecinos de recuperar una franja con arena en esta playa del Blay Beach. Esa franja, un puñado de metros, va entre la rampa de madera de la calle del Mero y el arenal situado un poco al sur. Se ha vertido arena extraída del Segon Regatxo, donde la dinámica litoral la había acumulado. Es una pequeña actuación. No genera ningún impacto. Consiste simplemente en redistribuir la arena y en crear un paso ahí donde hay piedras y escombros. No es una regeneración. No se actuaba hacia el norte, donde están los tramos de muros que derribó el temporal Gloria. Ese otro tramo es un campo de batalla. Y ha ganado, claro está, el mar.

Pero la arena vertida ha durado poco. La marejada de hoy le ha dado un mordisco. El "pasillo" de arena ha desaparecido. El mar es voraz en este litoral de Dénia.

Los operarios de Pavasal (empresa encargada del mantenimiento de las playas de Dénia) estaban esta mañana reparando la rampa de la calle del Mero que da al mar. Les ha sorprendido que de un día para otro hubiera desaparecido la arena vertida. Tocará volver a empezar. Crear esa franja de arena permite a los bañistas acceder desde la calle del Mero a donde la playa sí es playa.