CCOO pide a Sanidad que subrogue al personal del laboratorio del Hospital de Dénia

Hace más de un año que se llevó a cabo la reversión del Departamento de Salud de Dénia, es decir, el servicio sanitario dejó de estar en manos de la empresa de Marina Salud para pasar a manos de la Conselleria de Sanidad, que subrogó a 1.700 trabajadores. Sin embargo, las 38 personas que trabajan en el laboratorio no entraron en este trámite. Por ello, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, solicita al Consell que realice la misma acción con este grupo de trabajadores.

En opinión del sindicato, este hecho "debió ocurrir durante la reversión del Departamento de Salud, hace algo más de un año (febrero 2024)". Con todo explicaron que la concesionaria que gestionaba el Hospital de Dénia "externalizó el laboratorio a una empresa privada, Unilabs, que a su vez vendió este servicio a otra, Analiza y mientras el personal ha seguido trabajando codo con codo con el resto de la plantilla del hospital". Y lo hace "en instalaciones públicas, con medios públicos y pacientes del sistema público".

Por ello, añadieron "su vínculo con la sanidad pública ha sido funcional, directo y real pero ahora, con el regreso del hospital a la gestión directa de la Conselleria de Sanidad, este colectivo ha quedado totalmente fuera del sistema e incluso al borde del despido".

CCOO indicó que "la Conselleria de Sanidad ha decidido no incluirles en la subrogación y convertirles en personal laboral a extinguir", como también hizo con el personal del laboratorio del Hospital de Torrevieja. "Graso error, ya que incluso en ese caso, la justicia dio la razón a CCOO que ha ganado una sentencia que declara nulo el Expediente de Regulación de Empleo, obligando a la conselleria a subrogar a los trabajadores", explicaron.

Sin reconocerse el tiempo trabajado

Por otra parte, la plantilla del laboratorio de Dénia "está en desventaja respecto al resto del personal de la sanidad pública y del resto de compañeros de la concesión porque no se les reconoce el tiempo trabajado para la bolsa o para procesos selectivos y no perciben el reconocimiento de la carrera profesional". De hecho, explicaron las mismas fuentes, "siguen rigiéndose por el convenio colectivo de Marina Salud, congelado desde 2017, sin una sola mejora, ni subidas salariales, ni progresión, ni garantías de futuro".

CCOO calificó la situación como "cada vez más denigrante, el personal de Analiza debe introducir, asesorar e integrar al nuevo personal estatutario que se va incorporando con el pensamiento de que en breve estarán sin trabajo porque al no subrogarles y finalizar el contrato de emergencia con la empresa, su destino es ese". Mientras, la conselleria "contratará a otro personal para seguir desempeñando las mismas funciones".

Por todo ello, el sindicato exige a la Conselleria de Sanidad que "no vuelva a cometer el mismo error que en Torrevieja" y pide que subrogue a las personas trabajadoras del laboratorio de Dénia: "No son números, son profesionales que se han esforzado por atender a los pacientes de la sanidad pública y cuyo talento y experiencia no pueden desperdiciarse".

La Conselleria de Sanidad asumió la gestión directa del área de salud de Dénia y de sus 180.000 pacientes, ahora en manos de la empresa privada, el próximo 1 de febrero de 2024.