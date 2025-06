Calp prohibirá convertir los locales comerciales en viviendas turísticas excepto en la zona de la Fossa

El Ayuntamiento de Calp quiere limitar la proliferación de viviendas turísticas en el municipio, sobre todo, en locales comerciales. Para ello, no solo lo dejará en una suspensión de la tramitación y concesión de licencias para cambiar el uso a vivienda de esos establecimientos, sino que ha dado un paso más allá: modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el fin de prohibir ese cambio en el término municipal. Aunque ha dejado una excepción: la zona de la Fossa.

El pleno ha dado luz verde a iniciar esa modificación del PGOU con el voto a favor del tripartito (Somos Calpe, PSOE y Compromís), el voto en contra del PP y la abstención de Defendamos Calpe. Como ya publicó este diario, fue en junio de 2024 cuando se dio el primer paso al suspender la tramitación y concesión de licencias para esos cambios de uso mientras estudiaba la modificación de la ordenación urbanística ante el aumento exponencial de viviendas turísticas en la localidad. Según los datos que se dieron en ese momento, entre 2023 y los primeros cinco meses de 2024, se incorporaron más de 1000 nuevos alojamientos al parque de viviendas turísticas del municipio; es decir, había 5.365 viviendas turísticas, de las que una quinta parte se habían sumado en 16 meses.

Con la modificación del PGOU, el Ayuntamiento "pretende dar respuesta a una doble problemática: evitar el incremento de precio de los locales comerciales propiciado por esta situación, lo que debilita el tejido comercial; y por otro, que estos establecimientos se conviertan en vivienda turística ya que la mayor parte de solicitudes registradas en los últimos años tenía ese fin".

El trámite ha sido aprobar el borrador de la modificación del PGOU así como un documento inicial estratégico que determina que la prohibición de este cambio de uso afectará a las plantas bajas de las viviendas plurifamiliares (apartamentos, pisos…) de todo el término municipal, a excepción de la Fossa. Tampoco afectará a las viviendas unifamilares (chalets, adosados…).

Los datos sobre los locales comerciales

El estudio realizado analiza el ratio de metros cuadrados de locales comerciales por vivienda en diferentes zonas del término municipal de Calp con uso residencial, tomando en consideración el Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que establece como ratio deseable una proporción entre 12,5 y 17,5 m² comerciales por vivienda. En el caso de la Fossa, ese ratio se sitúa por encima, en 21,04, de ahí la excepción.

En otras zonas como el casco urbano, pese a tener un índice muy superior – 28,55 – se aplica la prohibición por considerar que la mayor parte de las viviendas son de primera residencia y donde se ha observado que la mayoría de los locales comerciales que cambian de uso acaban convertidos en viviendas turísticas. De hecho, "es en esta área donde se registra una mayor densidad de personas empadronadas en el municipio y, por tanto, donde la presencia de las viviendas turísticas pueden tener un mayor impacto".

Además, con esta medida se pretende "fomentar el concepto de ciudad dotada con servicios primarios, y en las que se creen espacios de convivencia y socialización ciudadana". El concejal de Territorio, Juan Manuel del Pino, señaló que "mantener locales comerciales abiertos a la calle no solo impulsa la economía de proximidad, sino que también refuerza la vida cotidiana en los barrios".

La oposición, en contra

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, indicó que votarían a favor porque "no se podrán transformar locales en viviendas en toda la ciudad menos la Fossa, pero nos hacen falta más datos". Así indicó que "se concluye que vamos a hacer un 'gueto' turístico en esta zona y se da privilegio a los propietarios de los locales de este barrio. Allí también vive gente de Calp. Si no queremos modelo turístico de masas que anula el comercio, estamos transformando la Fossa en una zona que solo irán los turistas sin locales comerciales".

La sesión del pleno de junio de Calp. / INFORMACIÓN

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Crespo, indicó que del documento que se ha presentado se "sacan varias conclusiones" con un ratio "mejor del que propone el Ministerio de Vivienda". Pese a ello, "solo se contempla excluir de la prohibición la zona de la Fossa con el argumento que en el casco urbano la mayoría de viviendas son primeras residencias, por tanto, se debería limitar las viviendas turísticas.

El popular añadió que el gobierno local es el que "debe aplicar herramientas más precisas para controlar la vivienda" más allá de "prohibir de forma absoluta". Así apuntó que "el PP no somos partidarios de poner restricciones totales" de este tipo, "creemos que se debe dar un uso razonable socialmente y de utilidad a la propiedad".

El portavoz del PSOE, Guillermo Sendra, afirmó que "efectivamente hay varios mecanismos para controlar las viviendas turísticas" pero puso sobre la mesa un ejemplo de que "en Calp, si no se adoptan medidas, se va a convertir en un parque temático". Así indicó que "hay que tomar medidas ya" y se ciñó al casco antiguo: "Si no se adoptan medidas como esta sí será un parque temático, porque será más rentable convertir una planta baja comercial en viviendas". Esta es una medida "completamente disuasoria. Si no prohibimos el cambio de local a vivienda, nos encontraremos con un casco antiguo así y será culpa nuestra por no actuar".

La concejala de Compromís, Mireia Ripoll, encargada de Planificación Turística, argumentó que "lamento mucho que cambien su voto" porque es un documento "vivo al que aún se pueden presentar alegaciones y es la aprobación inicial". Además indicó que "cada local que se ha convertido en vivienda en el casco antiguo se ha convertido en vivienda turística" o "forma parte de un hostal. Y eso es lo que no queremos. Queremos que el casco antiguo tenga vida".

Otros asuntos de pleno

El pleno aprobó además una batería de ayudas: las subvenciones nominativas a Cruz Roja y Cáritas; las bases para la concesión de las ayudas económicas a familias con menores de tres años, a través del "Bono Baby" un año más; las bases reguladoras para la concesión premios del deporte, englobados dentro de la Gala del Deporte y la Cultura de Calp; las bases reguladoras para la concesión premios de cultura, englobados dentro de la Gala del Deporte y la Cultura de Calp; la modificación de las bases para la concesión de ayudas individuales para sufragar los gastos en la vivienda habitual a desempleados de larga duración y pensionistas con pocos recursos; y las bases reguladoras de la concesión de las ayudas al alquiler para jóvenes (Lloguer Jove 2025).

También se dio luz verde al el acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Calp al Contrato-Programa de Servicios Sociales, periodo 2025-2028; y se ratificó la solicitud a la Generalitat de la subvención sobre voluntariado ambiental en prevención de incendios forestales, anualidad 2025.

Además se aprobó la suspensión temporal de la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por uso de las instalaciones deportivas municipales para realización de espectáculos con finalidad lucrativa, con efectos desde el día de su publicación en el BOP hasta el 31 de diciembre de 2025. El portavoz del Tripartito, el concejal de Compromís Ximo Perles, explicó que se toma esta decisión porque "choca" con otras normativas autonómicas y se extenderá hasta que se elabore un nuevo documento.